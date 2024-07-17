DSE｜香港中國婦女會中學首誕DSE狀元　姚臻怡熱愛排球計劃留港讀醫　

▲ 香港中國婦女會中學首次誕生DSE狀元。

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，今屆共誕生10名DSE狀元，其中8名超級狀元。位於東區的香港中國婦女會中學首次誕生女狀元，姚臻怡於2024年香港中學文憑考試考獲6科5**的成績，全部核心科目及選修科目均獲取最高的5**等級（公民與社會發展科獲達標評級），亦應考了化學、生物、經濟科及數學延伸部分（M2），成為今屆文憑試女狀元之一。

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DSE狀元｜中國婦女會DSE狀元盼從醫

校方指，姚同學在校期間一直好學不倦，成績優異。她得知考獲如此佳續後，仍謙虛地認為只是幸運降臨在自己身上而已，並衷心感謝多年來教導過她的老師們，和一直在背後支持他的父母。姚同學期望能留港升讀自己心儀已久的醫學課程，將來成為一個好醫生回饋社會。不過，她未決定升讀哪一間本地大學，因各有特色課程，而且自己沒有想過會達到要求，所以會再好好考慮一下。對於今次成績超出預期，表示會和家人好好慶祝一下，8月份會去旅行。

我今天才知道這個消息，當下我覺得難以置信，完全沒有預計過自己會取得這個成績，感謝學校一直以來的栽培。

▲ 香港中國婦女會中學首名DSE狀元姚臻怡與媽媽將會去旅行慶祝。（馮漢柱攝）

DSE狀元｜興趣跳舞為追星自學韓文

姚同學自小便熱愛排球，更以隊長身份帶領學校排球隊出戰學界比賽；她亦喜愛跳舞，在學校45周年校慶綜藝晚會表演。姚同學上到中學才開始追劇集，例如韓劇、醫療劇，啟發她對醫療有興趣，夢想成為成為一名醫生。姚同學一家是來自基層家庭，媽媽從事長者護理行業，爸爸則是市場部經理，哥哥則讀城大資訊管理。而姚同學小學畢業自筲箕灣崇真小學。

目前姚同學計劃會先休息一下，好好利用暑假投入自己的興趣，除了跳舞之外，她也會嘗試自學韓文。她透露自己最近愛上了韓團RIIZE，6月時他們來港開了一次演唱會，她認同追星可以減輕讀書壓力，

因為他們有不同類型的歌曲，我在不同時候可以聽不同類型的歌去放鬆自己。

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由於初中課程比較輕鬆，她以往投放較多時間在跳舞中，但自踏入高中後，她減少參與其他活動，惟繼續發展跳舞。在平衡時間方面，她表示：「要跳舞的時候就專心跳舞，要學習的時候就專心學習，既可以減輕壓力，又能發展興趣。」

DSE狀元｜溫習壓力大會追劇減壓

在應考DSE前，她坦言要減少娛樂，「在study leave期間，每天都會溫習十多小時。」但當她感覺到溫習壓力較大的時候，都會追看劇集去減壓。

姚同學沒有補習，但有補習的同學會向她分享一些溫習技巧。姚同學向來對自己要求高，當他感到焦慮和緊張的時候會與家人傾訴，家人都著她不必太擔心，「無論最後結果如何，家人都會一直支持我，令我可以更加放鬆，專心準備DSE。」姚同學又感謝身邊有班好朋友一直互相扶持，有了家人的陪伴和朋友的支持，令她的讀書壓力不大。

我的讀書心得是，以往測驗考試前的幾個星期比較勤力去準備，而我一直以來都有保持溫書的習慣，才能協助我在文憑試中考取理想的成績。

香港中國婦女會中學過去也分別在香港中學會考及香港高級程度會考培育過9A及5A狀元，在五屆文憑試中，亦有學生考獲6科5*、1科5*的佳績。

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