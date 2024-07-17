DSE｜2024年DSE誕10名狀元　聖若瑟書院誕首名超級男狀元廖俊翔　

▲ 聖若瑟書院誕首名超級男狀元廖俊翔。

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，今年8人成為「新制DSE」的超級狀元。中西區半山傳統男校聖若瑟書院誕一名超級狀元，全部核心科目及選修科目均獲取最高的5**等級（公民與社會發展科獲達標評級），亦於化學、生物及經濟以及數學延伸部分單元二（M2） 獲取5**，成為今屆文憑試超級狀元之一。

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今年共誕下10名「新制DSE狀元」，考獲6科5**，並在首年推出的公民與社會發展科考獲「達標」成績，包括8男2女，較去年4名7科5**狀元，多出6人。其中8人、分別有7男1女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為「超級狀元」。

考評局又稱，今年DSE中文科改制後，整體合格率（即取得3級或以上）錄約65%，按年升4個百分點。至於首屆設考的「公民與社會發展科」，達標率94.1%，較以往通識科平均約8成合格率高。

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