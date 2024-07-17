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DSE｜2024年DSE誕10名狀元　男校英皇書院誕超級狀元葉劭源

升學教育

撰文： 任薏

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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男校英皇書院誕超級狀元葉劭源。（任薏攝）

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，今年有8人成為超級狀元。中西區半山傳統男校英皇書院一名誕超級狀元，葉劭源同學全部核心科目及選修科目均獲取最高的5**等級（公民與社會發展科獲達標評級），亦於化學、生物、物理和數學M2取得5**，成為2024年DSE超級狀元之一。

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今年共誕下10名「新制DSE狀元」，考獲6科5**，並在首年推出的公民與社會發展科考獲「達標」成績，包括8男2女，較去年4名7科5**狀元，多出6人。其中8人、分別有7男1女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為「超級狀元」。

考評局又稱，今年DSE中文科改制後，整體合格率（即取得3級或以上）錄約65%，按年升4個百分點。至於首屆設考的「公民與社會發展科」，達標率94.1%，較以往通識科平均約8成合格率高。

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