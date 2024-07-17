大美人｜林青霞轉身跌落床肋骨撞石板　負傷堅持到大學演講　

▲ 林青霞負傷堅持到大學演講。

現年69歲的「大美人」林青霞淡出幕前後轉型做作家，她在今年6月到台灣出席清華大學畢業典禮，上台為畢業生致詞，但原來當時林青霞是忍著痛負傷上陣！

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林青霞：肋骨會不會斷？

林青霞發文指自己20年來每日清晨6時上床，但因要到大學畢業典禮演講，故在4月開始早睡早起。她指在演講前一晚服食了兩粒安眠藥助眠，但就因轉身而跌落床，肋骨更撞了石板！

林青霞指：「心想這下不妙，肋骨會不會斷？我再也睡不著了，左胸疼痛，平常很能忍痛，心裏琢磨著該不該去照個X光，又怕麻煩人家。」

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求醫遇周杰倫舅父

林青霞堅持參與大學在上午安排的活動，直至中午後決定求醫，放射師診斷後指她的骨頭沒有裂、沒有瘀。

她在臨走時脫下口罩、帽子，與放射師合照，放射師突然自爆：「其實我是周杰倫的舅舅。」林青霞模仿對方說並：「其實我是林青霞」。其後，有人向周杰倫確認放射師的身份，周杰倫也直認該人是他的舅舅。

林青霞在香港的醫院再作檢查，診斷指她左胸第四條、第五條的肋骨斷裂，約需2個月時間癒合。

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