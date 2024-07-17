腦中風｜Kobe Bryant父親驚傳離世　嚴重中風享年69歲【附腦中風4大先兆】

▲ 傳奇球星Kobe Bryant的父親周二（16日）驚傳嚴重中風離世，享年69歲。

【NBA／高比拜仁／Kobe Bryant／Joe Bryant／球星／職業籃球／中風／腦中風／中風先兆】NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）與女兒Gigi於4年前因墜機意外逝世，令人唏噓。其家族本周二（16日）再次傳出噩耗，據外媒消息，Kobe的父親Joe Bryant因嚴重中風不幸離世，享年69歲。

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綜合外媒報道，1954年出生的Joe Bryant於1972年被評為為公立聯盟年度最佳球員，1975年在NBA選拔中被金州勇士隊選中，但隨即被交易到費城球隊76人。他之後在76人隊中度過4個賽季，曾經幫助球隊在1976-77賽季打入NBA總冠軍賽。

此外，Joe Bryant也曾效力過快艇、火箭等球隊，亦有在歐洲打職業籃球，並於意大利職業聯賽取得更大的個人成就。他退休後曾經擔任WNBA洛杉磯火花隊的教頭，並繼續擔任教職多年，在美國、日本及泰國都曾執教球隊。

據報，Joe Bryant最近經歷了一次嚴重的腦中風，並因此不幸離世，距離兒子Kobe及孫女Gigi意外逝世僅4年半，令人不勝唏噓。

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腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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