胃痛飲食｜飲牛奶舒緩胃痛？醫生警告僅1情況下有效　分享止痛3部曲+6大飲食宜忌

【胃痛／消化不良／胃酸倒流／胃酸／胃病／胃脹／胃炎／幽門螺旋菌】都市人食無定時，容易消化不良，而往往最易被忽略的就是胃痛。除了服用胃藥，坊間流傳喝牛奶可以中和胃酸、舒緩胃痛。本港外科專科醫生劉卓靈醫生接受訪問時，分析不同胃痛成因，提醒用錯方法恐會有反效果，導致痛上加痛。

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上腹部疼痛=胃痛

胃痛很多時候會與其他腸胃疾病混雜。劉卓靈醫生指出，胃部佔據了上腹部較大的空間胃痛，故此胃部出現各種疾病或功能障礙時，通常會出現在人體的上腹部區域，位於肋骨和肚臍之間的中央區域。另有其他情況，是胃痛擴散到左上腹或右上腹，但主要會是集中在上腹部中央的狹小範圍。

劉醫生提醒，有時胃痛會伴隨有灼熱感或酸痛感；當胃痛較嚴重時，亦有可能蔓延至整個上腹部，乃至下腹部。

胃痛4大常見成因

胃是情緒器官，故此胃痛出現的時候未必是身體機能有問題。劉卓靈醫生指出，有 4種原因 在都市人身上常見：

1. 胃酸分泌失調

他解釋，胃酸過多或過少都可能導致胃痛。胃酸過多可能是由於胃部發炎、幽門螺旋桿菌感染或壓力過大等因素引起的；胃酸過少則通常與年齡增長、缺乏必要營養等相關。

2. 腸胃疾病

各種胃腸道疾病，包括胃炎、胃潰瘍、食道逆流等，都可能刺激和損害胃部，引發持續性的胃痛。

3. 飲食不當

進食辛辣刺激性食物、過度飲酒、暴飲暴食等都可能加重胃部不適。或是服用某些藥物的副作用也可能導致胃痛，如類固醇和非類固醇消炎藥等。

4. 生活壓力過大

長期的焦慮緊張可能引起胃肌緊張，進而導致持續性胃痛。

喝牛奶止胃痛迷思 1種情況無用

劉醫生指，一般情況下喝牛奶確實有一定中和胃酸的作用。因牛奶含有蛋白質、脂肪和其他成分，可以暫時降低胃酸的濃度，緩解胃酸灼傷胃壁的情況，但牛奶只能夠緩解胃酸過多而導致的胃痛。他補充，並非所有的胃痛都是由於過多胃酸引起，如胃炎、消化不良或幽門螺旋菌感染等。在這些情況下，單純地喝牛奶並不能解決根本問題，反而可能加重症狀。

胃痛喝牛奶可能會有反效果。劉醫生指，長期大量飲用牛奶或會帶來其他不良影響。牛奶中的脂肪和蛋白質或導致胃部負擔加重，導致胃部傷上加傷。同時，牛奶中的乳糖也可能引發腹脹、腹瀉等症狀，有乳糖不耐症之人士要注意。

止痛3部曲

出現胃痛時應該怎樣做？劉醫生解釋，出現胃痛時先要立即停止進食，並避免進食任何刺激性或難消化的食物，也可以喝些溫水或薄荷茶來緩解痛楚。

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其次，建議患者採取臥位或半臥姿勢稍息，這個動作可減輕胃部的機械性刺激，有利於自我修復。適當的腹部按摩也可以有放鬆胃部肌肉的作用。同時可以配合服用一些無刺激性的胃藥，如抑制胃酸藥物。這些藥物可以快速緩解胃痛症狀，但長期服用仍需要醫生指導。

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胃痛飲食2宜4忌

劉醫生建議，清淡、易消化的食物是最好的選擇，要即時紓緩胃痛除了喝溫水、薄荷茶外，亦可吃稀粥或燕麥粥等。這些食物不會給胃部造成額外負擔 ，有助於減輕胃部炎症和刺激。此外，亦可考慮低糖乳製品，如乳酪含有益生菌，有利於腸胃道健康。他亦推薦適量進食低脂肪、低刺激的蛋白質，如雞肉、魚肉、豆腐等清淡蛋白質。他建議胃痛人士應少食多餐，以降低胃部壓力。

相反，胃痛期間盡量避免食用高纖維的食物，因這類食物在胃腸道中會吸收大量水分，增加腸胃負擔，尤其是全麥麵包、水果、未經煮熟的蔬菜等，或會誘發胃酸分泌的酸性物質或刺激性物質，導致痛上加痛。患者亦要需要避免進食或接觸一些刺激性食物增加胃酸分泌，如辛辣、濃味調料、煙酒等。其次，高脂肪食物，如炸食、奶油、紅肉等也同屬禁忌，因較難被消化。此外含咖啡因的飲料如咖啡、可樂等也應該避免。故此，劉醫生提出以下飲食建議，胃痛人士可參考：

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坊間常說關於「齋啡削胃」的說法，劉醫生指出，咖啡是一種刺激性飲料，長期大量飲用可能會對胃部造成一定傷害。當中的咖啡因等成分，會刺激胃部增加胃酸分泌，過度飲用容易導致胃黏膜受到刺激和損傷，出現胃酸過多的情況，引起胃痛。他強調，尤其是對於胃病患者來說，喝咖啡更容易引發胃酸逆流、胃痛等症狀。

胃痛人士宜細嚼慢吞

劉醫生提醒，除了飲食外，胃病患者在用餐方式上也需多加注意，除了少吃多餐，每次進食更應該細嚼慢吞，避免呼吸不順和過度進食造成胃部不適。另外，適當補充水分，維持良好的水分平衡也很重要。飯後適度休息，避免立即劇烈運動。

胃痛處理不當恐釀成胃癌

胃痛可能是胃部疾病的先兆。劉醫生表示，如果長期忽視胃痛，很容易導致胃炎、胃潰瘍甚至胃癌等更嚴重的疾病。如果不及時處理胃痛，甚至有可能影響其他器官功能。

他解釋，持續胃痛會影響生活質量，嚴重可致食慾不振、影響睡眠及身心健康。長期胃痛會導致營養吸收不良，進而引發貧血、體重下降等問題。胃酸過多的問題更會導致胃酸倒流，誘發食道炎等併發症。而其他原因導致的胃痛，如幽門螺旋菌感染、胃癌等，不及時發現和治療，恐致病情惡化，甚或有致命危機。

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