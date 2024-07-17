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DSE｜培正暖男狀元嘆父母犧牲大　感激爸媽帶飯慳錢供書教學

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

培正男狀元感激爸媽栽培。

【DSE 放榜／文憑試】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，考評局公布今年錄10名新制「DSE狀元」，其中8人更成為「超級狀元」，創歷屆文憑試新高。因應公民科只計算達標，今屆狀元最多考獲6科5**，考評局強調狀元標準維持相同，否認是「降級」。

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TOPick 記者追訪到香港培正中學中六級學生鄺弘哲，亦是「超級狀元」之一，選修物理、化學、生物，以及主科中英數（連同數學延伸部分M2）都取5**，公民科達標。他希望成為一名出色的醫生，入讀中大環球醫學系。

鄺弘哲放榜取成績一刻，雙手狂震，佢話十分驚喜。（吳卓峰攝）

培正超級狀元鄺弘哲Profile

  • 姓名：鄺弘哲 Titus
  • 選修：物理、化學、生物、M2
  • 喜好：長跑、鋼琴
  • 志願：醫生

鄺弘哲在訪問當中，講得最多內容係關於父母，多次強調感謝父母付出。他一家四口，弟弟升中六，坦言自己非出生於富裕家庭，雙親任職公務員，小時要「將就吓」用二手教科書，父母生活要犧牲，例如帶飯返公司食，將資源投放到兩兄弟。

他認為今次考試成功要點之一，係父母給他最大心靈支持，跟他傾計化解壓力，幫助鼓勵更大。他稱，一收到狀元消息之後，第一時間通知父母，「爸爸媽媽好錫我，好願意栽培我」，支持他讀書，買筆記亦會全力支持，經濟同心靈都會全力支持。

Titus高中無固定補習，只曾短補大型補習社的中文科。中六考模擬試曾經失手，他認為老師改卷、應變都好快，幫助同學檢視點解失手，避免再出錯，令自己DSE成績更上一層樓，結果成為超級狀元係意料之外，好幾科無期望自己做到5**，很多謝學校老師教導和機會。

讀書心得方面，佢話要找對減壓方法。他熱愛跑步，跑山過程流汗多，可忘卻讀書煩惱。平日會跟同學教練環校跑，圍校跑街，平均一星期跑3-4日。

前途方面，希望於本地修讀醫科，揀中文大學環球醫學系。他分享稱，這校系較多師兄師姐選讀，校友連結緊密，大家讀同一間院校，可以互相溝通。而自己高中修理科，對於生物人體構造好奇妙，希望學習有關知識，對於神經內科有興趣，希望成為真正幫到人的醫生。

他形容自己性格跳脫，生活不能夠只專注讀書，要透過長跑、鋼琴分散注意力。

陳玥爾(左）也是今次考試優異生之一。

培正榜眼：志願做牙醫

陳玥爾同樣選修物理、化學、生物、M2，志願目標入讀港大牙醫學院，「揀牙醫入讀，雖然涉及掌控人命不多，但見到細妹箍牙之後，可以重拾自信。」

對於近日牙醫學院及牙管會風波，她相信港大牙醫學院會補救，但會再三慎重考慮升學決定，暑假會再諗清楚。

她分享讀書心得，不能跟其他人比較，認為這只會消耗自己內在動力，要專注自己。她無補習，唔喜歡受外在因素管束。

2024 DSE 10名狀元來自8間中學【不斷更新】

  • 西灣河香港中國婦女會中學1名女狀元，該校首名DSE狀元
  • 聖若瑟書院1名文憑試超級狀元
  • 喇沙書院2名狀元，其中1人是超級狀元，M2奪5**
  • 拔萃男書院1名超級狀元
  • 英皇書院1名超級狀元，M2奪5**
  • 英華女學校1名超級狀元，M1奪5**
  • 香港培正中學1名超級狀元，M2奪5**
  • 聖保羅男女中學2名超級狀元，二人同在M2奪5**
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