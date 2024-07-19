腦退化︱92歲腦退化婆婆老人院爬2米高閘門走佬　僅花24秒震驚網民：身手似29歲

▲ 92歲腦退化婆婆老人院爬2米高閘門走佬，僅花24秒震驚網民：身手似29歲！

【腦退化／阿兹海默症／認知障礙／老人院】好身手！近日，内地一名患腦退化症的92歲婆婆被發現從老人院逃走，院方閉路電視畫面顯示，婆婆獨力爬上老人院2米高的閘門，並輕鬆翻過門外。影片曝光後震驚一眾網民，自愧不如地稱讚婆婆身手矯健，不像92歲，反而似29歲後生仔！

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7月4日，有網民轉發了一條「山東煙台92歲老奶奶翻牆逃出養老院」的影片，瞬間受到全網關注和瘋傳。影片源自山東煙台一間老人院的一段閉路電視畫面，顯示一名滿頭白髮的婆婆手腳並用，輕鬆爬上老人院的閘門，每步都沉穩有力、臂力驚人；再踩著閘門中間的裝飾物翻過閘門頂部，爬到門外逃走，全程僅用時24秒。

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婆婆爬閘「走佬」的影片被網民瘋傳後，老人院負責人緊急出面解釋，指該名婆婆患有嚴重腦退化，已達92歲高齡。老人院的閘門正好2米高，事發時由於院內有警報系統，已隨即出動4台車，在25分鐘後將婆婆尋回。至於婆婆為何如此好身手，院方透露指「婆婆年輕時種地、種果園，可能翻山越嶺的本領比較強」，平時病症發作，在院内就經常喜歡翻牆或翻越大門。

網民自愧不如：我還不如一個92歲老人

婆婆飛簷走壁的影片引起網民熱議，大家都被她的身手所折服，調侃稱「92歲正是需要的出去闖的年紀」、「這身手不像92歲，像29歲」；還有人自愧不如：「身體質素真好！」、「我（體能）甚至還不如一個92歲老人」。

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拆解認知障礙症常見症狀

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患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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同場加映：科學實證11種補腦食物

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