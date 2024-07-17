DSE放榜｜炎明熹貼學生照為DSE考生打氣　 Windy+Yumi齊為同學加油

▲ 炎明熹（Gigi）為應屆DSE考生打打氣！

今日（7月17日）是DSE放榜的大日子，「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）也是應屆考生，身為「DSE過來人」的炎明熹（Gigi）昨日（16日）於社交網為一眾應屆DSE考生打打氣，更公開自己「四眼妹」學生相，Gigi指：「這只是人生的其中一個階段。」

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炎明熹為應屆DSE考生打氣

現為理大學生的炎明熹（Gigi），在今屆DSE放榜前在社交網貼出校服照為應屆考生打氣，她寫道：

各位應屆考生們 無論結果如何這都只是人生的其中一個階段，未來的路如何（........）這是你們創出的一片天！往後的日子慢慢填補這個空隙吧 祝福大家！大家一齊加油，不要緊張，放輕鬆，我會陪著大家的

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Gigi又再貼出一張「四眼妹」學生相，搞笑地指：「我昅實你哋呀」。

另外，Windy、Yumi先後在今早於IG限時動態為自己與應屆DSE考生們打氣，Windy表示：「重要的日子，平常心，願一切順利，也祝福大家」，Yumi則指「放榜了，大家加油」。

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炎明熹憑學校推薦直入理大

在去年DSE放榜日，Gigi在社交網公布好消息，她說：「我成功透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄，修讀科目為Scheme in Fashion。」

Gigi又指，其實在去年6月底已得悉這個喜訊，不過因要尊重及合適時間才告訴大家：「多謝關心！我會在學業及歌唱事業繼續努力，希望能得到大家繼續支持！也很感謝母校的鼎力幫助。還有，理工我來了......」

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