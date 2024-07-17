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新聞之花丨前TVB財經主播伍楚瑩離婚　與前天文台台長林超英次子林丰和平分開

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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伍楚瑩與與前天文台台長林超英次子林丰離婚。

前TVB財經主播伍楚瑩憑着甜美樣子吸引網民關注，原來她更是童星出身，曾拍過TVB經典電視劇《溏心風暴之家好月圓》飾演年少版鍾嘉欣。

在2019年她與前天文台台長林超英次子林丰結婚，不過近日伍楚瑩向傳媒透露，二人已經和平離婚多時。

新聞之花丨伍楚瑩離開TVB轉跑道　前天文台台長林超英新抱報喜

進修增值自己

伍楚瑩在去年6月離巢TVB後轉到在審計署任傳訊主任，之後更在北京清華大學讀高級公共管理碩士課程，日前她發文報喜完成課程：「感謝學校信任授予獎學金，感謝老師們、同學們的教導及幫助，我順利畢業了」。

伍楚瑩修讀的清華大學高級公共管理碩士（empa）香港政務人才項目，在2021年已開始入學，可見她一早已計劃好將來。

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與林超英次子林丰離婚

雖然事業發展順利，但在感情上日前她則向傳媒透露與前天文台台長林超英次子林丰已經離婚，並指因私人原因，他們已和平分開多時。

她又表示因為前老爺林超英是公眾人物，所以保持低調，加上對方年紀亦不輕，所以事件於處理上需顧及多方感受，並指對於離婚此事沒有多說，也只是與朋友提及。她續指大家生活和平，均以小朋友的安好為首。

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