大馬拿督女丨莊思敏公開定居杭州一日花費　Jacquelin嫌50蚊首飾太貴

▲ 莊思敏公開於內地一天花費！

44歲的大馬拿督女莊思敏近年定居杭州，繼拍片分享6招慳錢攻略後，早前莊思敏拍volg公開於杭州生活的一日花費。

由起床「裝身」到吃晚餐，莊思敏都一一紀錄下來，先說爽膚水，每用一次只需花2.5元人民幣，反而精華防曬相對較貴，每次就用上25.8元。

接著莊思敏分享自己的「TVB妝」，當中畫眉用了2亳子，至於畫眼影、陰影以及腮紅，大約5亳子，至於唇膏就花費8亳子。

扮完靚之後莊思敏食件三文治當早餐，花費是25元，之後吃債值12元的保健品就出門。

拿督千金丨莊思敏自嘲「大細面」要做小顏術 曾隆胸連升兩Cup不後悔

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日花費不用五百蚊

當日莊思敏只於西湖行逛一下，可說是零花費，至於晚餐，她挑選了在一暗中餐館開餐，期間點了燒鵝拼叉燒、菜心、鮮蝦紅米腸、蝦仁炒麵、糖醋里脊及燒賣，盛惠376.8元。

返家前莊思敏去逛街買衫，當看到一件百多元的衣服和50元的頭飾時，她既然嫌太貴。最後莊思敏總結共花了443.6人民幣，約為港幣476元。

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