食用安全｜中環花$1600食Omakase港女驚見4cm寄生蟲　店員咁回應激嬲事主

▲ 中環花＄1600食Omakase，港女驚見4cm寄生蟲，店員咁回應激嬲事主。

【Omakase／日式料理／魚生／寄生蟲／鮟鱇魚肝】港人鍾愛日式料理，而Omakase新鮮又珍貴的美食更備受歡迎。不過，近日有一名港女在中環一間Omakase名店享用晚餐時，竟發現其中的鮟鱇魚肝有一條長約3至4厘米的寄生蟲，隨即向店員反映，店員的回應更激嬲事主。

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食Omakase驚現寄生蟲

一名港女上周五（12日）在Facebook群組「香港 Omakase關注組」發文表示，在中環一間Omakase名店用餐，並形容「非常差的用餐體驗！！！（如果可以，我會給他們零分）」。事主指，在進食期間，竟發現鮟鱇魚肝有一條長約3至4厘米的寄生蟲，隨後她多次禮貌地追問，店員卻避而不答。

3次禮貌地追問下，店員不停逃避，完全沒有解釋，只是說等待廚房的回覆，我們結帳後廚房回覆，他們的答案是「今天很忙」。

對於廚房的回應，事主感到震驚，憤怒表示，「食安（鮟）康魚肝，有寄生蟲出現是很正常的事情？！」她又指，這餐Omakase每人費用$1,600，訂位時每人還需要支付$800一位的訂金，「一頓那麼昂貴的晚餐，相信沒有人希望吃飯吃到寄生蟲，他們的食物安全概念很有問題」。

好彩我只係食咗少少就發現有蟲，但係唔知會唔會淨係得一條蟲咁簡單呢，我嘅同伴一啖吃下整件，不安中...

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餐廳處理方式惹不滿

帖文曝光後引起大量網民熱議，紛紛批評餐廳未有適當處理，「除咗食物，回覆客人的方法都有問題」、「其實正面啲處理好困難咩？依家啲餐廳公關做得咁差點做生意」。事主回覆指，除了有寄生蟲之外，最後的甜品亦同菜單上所描述的完全不一樣，「再三追問下，先至話俾我哋知『homemade vanilla ice-cream』今日冇貨，要用其他雪糕代替，『red bean paste pancake』係完全失踪」。

同時，有網民指出，「鮟鱇魚肝的確係有好多寄生蟲，但一般都會處理好。之前問過今村師傅佢哋會用soda水同唔知乜嘢去處理，聽講日本名店都出現過ankimo（鮟鱇魚肝）食到有蟲嘅情況，真心癲」、「鮟肝通常有蟲，所以一定要熟食，但係條蟲係生定死？」。事主則回覆，「我唔知，我食咗一細啖就見到條蟲，之後佢哋就收咗我隻碟話要問廚房，我已經無再研究條蟲是生是死」，她又透露餐廳收走食物後，「冇補返其他嘢俾我，我已經食少咗一碟，仲要甜品都冇上齊，又話雪糕冇貨」。

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餐廳終回覆道歉

事後，事主在13日再次更新帖文稱，涉事餐廳方面最終聯絡事主道歉，希望她可以刪除帖文，給他們改過的機會，並承諾會好好再培訓員工，為表示誠意，會退回事主事發當晚用膳的費用。

對此，事主則表示，當時他們沒有即時上報食環署，還給涉事餐廳一頓晚飯的時間回覆，已是一個給他們很大的機會。「原本開開心心期待嘅晚餐，結果係不愉快失望而回，相信係金錢永遠都冇辦法可以補償。」

她續指，對於餐廳的處理方式，她不會接受退款安排，「因為我始終有食過其他食物，作為客人我付款是應份嘅，我並唔係想搵著數。」而Facebook群組内的帖文亦不會刪除。

希望有飲食業嘅同行睇到我哋嘅post，真係好好珍惜仍然願意留喺香港消費嘅客人，唔好當我哋係傻豬豬咁樣呃。

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食安中心教減低寄生蟲風險方法













感染海獸胃線蟲高危

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

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據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

6大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記著細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

壽司

刺身

醬油蟹

醉蟹

鯡魚子

綠鯡魚

酸橘汁醃魚

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