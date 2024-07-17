遊泰注意丨曼谷酒店3男3女疑中山埃毒身亡　警方鎖定訂房第7人【拆解氰化物中毒症狀】

【泰國／曼谷／酒店命案／山埃／氰化物／越南人】遊泰注意！泰國曼谷4星酒店爆6死命案，3男3女死者均為越南人，當中2人為美國公民。消息指6名死者疑中氰化物身亡（俗稱「山埃」），並集體陳屍同一房間。由於事件震撼國際，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）已下令徹查事件。本港食安中心資料顯示，氰化物中毒一般都很迅速，中毒者可於短時間出現嘔吐、噁心、頭痛、頭昏眼花、心搏徐緩、抽搐、呼吸衰竭，最終可導致死亡。

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酒店員工見未退房揭發事件

綜合外媒報道，事發於曼谷一間四星級酒店，昨天（16日）原本是眾死者退房日子，惟職員卻遲遲未見有動靜，於是決定上房查看，繼而揭發6死命案。消息指，現場沒有掙扎痕跡，眾人的行李亦已收拾好，不過房內曾擺了5隻有飲用痕跡的杯，杯底有某種粉末。此外，警方又在房內發現一個茶罐及水樽。

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警方指出，16日下午5時許接到報案，隨即趕到酒店並封鎖現場調查，於5樓房間內，發現分別為3男3女的6名死者，房間從內部鎖上，相信死者已死去至少24小時，而且推斷死者是被殺，正追查與死者同行的第7人下落。

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氰化物對健康的影響

據食安中心資料，氰化物會抑制細胞的呼吸作用，因而對人類和動物有害。人類氰化物急性中毒的症狀包括嘔吐、噁心、頭痛、頭昏眼花、心搏徐緩、抽搐、呼吸衰竭，最終可導致死亡。短期症狀通常於吸入氰化物或吃下含氰化物的食物後數分鐘內出現。

台灣臺中榮民總醫院亦曾發文指氰化物中毒症狀，一般是缺氧窒息、中毒者血液酸鹼值在吸食暴露後2至3分鐘內急劇下降、身體散發大量類似杏仁味的氣味、嚴重昏迷及面部發紫。

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