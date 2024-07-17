  • 32°C
香港時間 : 2024717日 (三) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊泰注意丨曼谷酒店3男3女疑中山埃毒身亡　警方鎖定訂房第7人【拆解氰化物中毒症狀】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【泰國／曼谷／酒店命案／山埃／氰化物／越南人】遊泰注意！泰國曼谷4星酒店爆6死命案，3男3女死者均為越南人，當中2人為美國公民。消息指6名死者疑中氰化物身亡（俗稱「山埃」），並集體陳屍同一房間。由於事件震撼國際，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）已下令徹查事件。本港食安中心資料顯示，氰化物中毒一般都很迅速，中毒者可於短時間出現嘔吐、噁心、頭痛、頭昏眼花、心搏徐緩、抽搐、呼吸衰竭，最終可導致死亡。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

酒店員工見未退房揭發事件

綜合外媒報道，事發於曼谷一間四星級酒店，昨天（16日）原本是眾死者退房日子，惟職員卻遲遲未見有動靜，於是決定上房查看，繼而揭發6死命案。消息指，現場沒有掙扎痕跡，眾人的行李亦已收拾好，不過房內曾擺了5隻有飲用痕跡的杯，杯底有某種粉末。此外，警方又在房內發現一個茶罐及水樽。

同場加映: 遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光

警方指出，16日下午5時許接到報案，隨即趕到酒店並封鎖現場調查，於5樓房間內，發現分別為3男3女的6名死者，房間從內部鎖上，相信死者已死去至少24小時，而且推斷死者是被殺，正追查與死者同行的第7人下落。

點擊圖片放大
+6
+5

氰化物對健康的影響

據食安中心資料，氰化物會抑制細胞的呼吸作用，因而對人類和動物有害。人類氰化物急性中毒的症狀包括嘔吐、噁心、頭痛、頭昏眼花、心搏徐緩、抽搐、呼吸衰竭，最終可導致死亡。短期症狀通常於吸入氰化物或吃下含氰化物的食物後數分鐘內出現。

台灣臺中榮民總醫院亦曾發文指氰化物中毒症狀，一般是缺氧窒息、中毒者血液酸鹼值在吸食暴露後2至3分鐘內急劇下降、身體散發大量類似杏仁味的氣味、嚴重昏迷及面部發紫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
12:06 2024/06/10
按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
13:50 2024/06/20
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意｜泰國布吉多個海灘湧現劇毒「僧帽水母」　專家警告：被螫傷可致死
18:26 2024/07/16
遊泰注意｜泰國布吉多個海灘湧現劇毒「僧帽水母」　專家警告：被螫傷可致死

你可能感興趣

按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
12:06 2024/06/10
按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
13:50 2024/06/20
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意｜泰國布吉多個海灘湧現劇毒「僧帽水母」　專家警告：被螫傷可致死
18:26 2024/07/16
遊泰注意｜泰國布吉多個海灘湧現劇毒「僧帽水母」　專家警告：被螫傷可致死
食用安全 食安中心 泰國 越南 曼谷

最高瀏覽

DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur