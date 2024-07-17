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DSE｜喇沙超級狀元赴英留學冀研數據科學　狀元報中大醫學院望留港發展

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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DSE放榜：喇沙書院超級狀元鍾栢綸( 左 )、 狀元陳澤鋒(右 )。 （曾耀輝攝）

今日（17日）是中學文憑試放榜日，傳統名校喇沙書院今年誕生兩名狀元，其中「超級狀元」鍾栢綸將赴倫敦帝國學院修讀經濟及數據相關學科，而另一名狀元陳澤鋒則希望報讀中文大學醫學院，日後投身香港醫療體系。

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鍾栢綸在主科及選修課化學、物理、經濟及數學延伸部分M2均獲5**佳績，他對成為狀元感到十分興奮，又謙稱自己有運氣。而早已決定赴英國倫敦帝國學院留學的他則有意修讀該校的經濟、金融及數據科學科（Economics, Finance and Data Science），畢業後亦有意回港將所學貢獻社會。

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鍾栢綸稱，去年曾前往杜拜參與聯合國氣候變化大會，並擔任環保大使，從而對可持續發展產生興趣。而帝國學院所開設的課程，則將傳統學科經濟及金融，與新晉學科大數據融合，對可持續發展領域非常重要。

他強調，可持續發展是每人一個持份者都必須考慮的問題。例如香港土地問題，如何可持續發展，便是要透過數據分析如何分配土地，發揮用途；其二則為源頭減廢，現時堆填區嚴重飽和，亦要思考如何改變企業、個人習慣，邁向可持續發展。故他亦會考慮在畢業後回港，貢獻社會。

路漫漫長修遠兮，鍾栢綸說：「考完試仲有好多機會，比文憑試更難，而家只喺路嘅開始，仍有更多理想、更多嘅去追尋。」

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另一名考獲6科5**的狀元陳澤鋒則選修物理、化學、生物及數學延伸部分M2，並有意報讀中文大學醫學院。他稱幼時家人有患病經歷，有感病人十分需要精神支援，故亦希望能成為醫生，關懷病人。他稱畢業後亦會留港發展：「我對香港前景有信心。」

對於成為狀元，陳澤鋒亦感到喜出望外，又笑稱在回校的路上才知道要接受採訪。但謙虛的他並未因此而自滿：「更多係一種提醒激勵，以後要做得更好，幫更多人。」

本港或開辦第三間醫學院，而近年來醫管局亦積極引入內地醫生。陳同學則認為有關措施有助紓緩香港醫療人手短缺的問題，減輕在職醫生工作負擔。他表示：「只要有統一標準，對於社會都無咩問題。」

今年是公社科首屆開考，兩名狀元坦言高中皆未有修讀通識科，難對比公社科與其的具體差別，但鍾同學認為，兩者的學習目標，均是讓學生增廣見聞，見識自己的城市及國家發展。而陳同學則稱，新制下有新的平衡模式，新科目在某程度上有減輕同學壓力，但遺絕不會輕視。

任教兩名狀元中文科並兼任班主任的老師谷明翰稱，兩名同學勤奮謙虛，除學業成績斐然外，亦有參加各種課外活動，如辯論隊、學生會等，而陳同學亦是校刊的主編。教出兩名狀元，谷明翰坦言學校感到十分榮耀，同時亦證明學校教學策略成功，不濫用考試框架及補習，靈活上課進行不同課堂活動，對知識有更深的理解。

對於公社科，谷明翰坦言學生對新學制有心理壓力，但優化核心科目後，其他科目課時亦有所增加，他相信未來學生能投放更多時間在其他科目的學習，能有更多體會與進益。

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