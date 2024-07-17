時尚速報｜巴西潮人人字拖聯乘意法韓3大品牌　D&G獨有珍珠別針富心思

從前你大概會想像不到一對讓我們這些「屋邨仔」上山下海，俗稱「踢拖」的橡膠人字拖可以致富，甚至成為跨國企業，但事實擺在眼前，的而且確有人做到，它正是來自巴西的Havaianas。

原來不經不覺Havaianas已經有62年歷史，名字的由來於葡萄牙語意為「夏威夷人」，設計上受到日本Zori:涼鞋的啟發，品牌創辦人嘗試以橡膠取代稻草。90年代，設計更將白色鞋底翻上鞋面，之後在鞋面上推出大量顏色或圖案，風行至今，亦打破港人肯花上接近3百元來添置一對「人字拖」的固有思想。

▲ Dolce & Gabbana X Havaianas系列最是昂貴，鞋身4款圖案可供選擇，包括藍白色的Majolica Blu Mediterraneo和Carretto Siciliano的西西里傳統繽紛裝飾圖案等，全部都最能代表品牌。（各 $1,099/圖片品牌提供）

而隨著兩個品牌合作的聯乘年代開始，1999年，時裝設計師Jean Paul Gaultier已經找來Havaianas合作，正所謂一登龍門，後者的名字已經被歸納於「潮人」必備的項目。

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今年更不約而同幾乎同一時間與3個時裝品牌合作，包括意大利的Dolce & Gabbana（DG）、法國的Maison Kitsune和韓國的Gentle Woman。當中以DG的設計最有突破性和售價最昂貴，每款產品的鞋帶均飾以印花天鵝絨裝飾、金屬Havaianas標誌和DG獨有的珍珠別針。

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而Gentle Woman則有別於一般人字拖設計，不一樣的膠帶款式，加上隨鞋附送布袋和釦針，對女士來說應該有莫大的吸引力。

產品查詢：havaianas.com.hk

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