開心速遞丨葉蒨文受雙重打擊堅持開工拍攝　 Sophie有樣有學歷棄高薪入娛圈

▲ 葉蒨文受雙重打擊下堅持開工拍攝！

樣靚身材正的葉蒨文（Sophie）在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Candy一角，現時與「申瑞素」古佩玲、「路小小」羅毓儀、「Bonnie」林凱恩有較多對手戲，密密開工的葉蒨文早前更受到雙重打擊之下，也堅持工作，相當尊業！

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葉蒨文「雙重打擊」下照開工

早前，葉蒨文在社交網自揭最近有一集《開心速遞》需由她後期配音的原因：

其實因為我拍攝當日聲帶入咗細菌

發高燒同失聲

盡力講嘢都得氣聲

但因為我有好幾場廠景

我唔想臨時取消影響個進度

所以就冇聲拍攝

之後好返再返去配音

最搞笑係其他演員竟然接到對白🤣

好勁呀素素&小小&BonBon

葉蒨文回覆網民留言時指是在大約兩個月前拍攝，又大讚對手們可以接得下她的「無聲」對白。

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葉蒨文名校出身

葉蒨文不但外貌出眾，成績也十分優異。中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院的她，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。

即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的Sophie，放棄高薪毅然加入娛樂圈。她參加2016年《香港小姐競選》後順理成章加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。

她在2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。

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