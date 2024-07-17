星二代升學｜亞姐曬女兒獲哈佛暑期課程錄取　16歲女兒吐槽宿舍簡陋：像監倉

▲ 亞姐曬女兒獲哈佛暑期課程錄取，16歲女兒吐槽宿舍簡陋像監倉。

於1996年奪下亞姐亞軍的繆非臨，於2007年下嫁做生意的圈外老公後已漸漸淡出娛樂圈，並於同年誕下女兒Tiffany（趙元源）。近日繆非臨陪同女兒到哈佛辦理入讀暑期課程的手續，期間表現興奮地不停在校園內打卡，並且分享校內的環境等。凍齡有術的繆非臨被網友稱讚與女兒如「姐妹」無誤，更有不少家長對報考哈佛的夏令營感興趣。

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繆非臨在小紅書擁有個人專頁，常常分享與女兒的生活日常，也包括Tiffany玩音樂、參加足球比賽的片段，足見母女兩人感情甚好。

Tiffany現年16歲，繆非臨對女兒一直也落力栽培。Tiffany在上海入讀一級國際學校，英文水準十分高，她曾上台用超流利英文演講，神態自若、節奏穩定。此外，Tiffany熱愛音樂，夾band及玩古箏也是得心應手，也懂得跳芭蕾舞，是一名文武雙全的「學霸」。

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繆非臨今年年頭已報喜女兒成功考入哈佛的夏令營課程，日前更把整個辦理入學過程出片分享。從影片可見，雖然只是陪女兒入學，但十分貪靚的繆非臨當日也不忘將自己作精緻的打扮，身穿V領恤衫、彩色波點短褲再配以休閒風的草帽，同時保持優雅地推著行李走路，難怪被網友讚像姊姊。

登入校園門口，Tiffany首先完成登記手續，然後取得學生證，接著母女兩人便推著3大箱行李移步到宿舍。花了20分鐘的路程終於到達，繆非臨指出由三名學生共住一間小屋子，內有客廳、掛衣服的地方及3間睡房，而睡房的內部設施簡約，有一張看似約2呎半闊的床及一個櫃，而且更沒有空調，難怪被Tiffany吐槽像「監倉」。

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看罷後，不少網友也有意讓子女入讀哈佛夏校，早在年頭繆非臨已曾對此作出分享，除了在校的成績要達標外，語言的要求更是很高，此外更要有老師的推薦信及撰寫五篇文章等。

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