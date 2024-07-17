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DSE2024｜小一跳級讀小三IQ達140 16歲「榜眼」立志當律師

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 8 分鐘前

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劉昀考獲5科「5**」和1科「5*」，成為2024年DSE「榜眼」。(李盛芝攝)

【DSE/ＤSE2024/文憑試放榜/DSE放榜/中學文憑試/7月17日放榜/保良局百周年李兆忠紀念中學】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，共誕下10名「新制DSE狀元」，考獲6科5**。除了狀元，就讀保良局百周年李兆忠紀念中學、IQ高達140的16歲學生劉昀，越級挑戰文憑試，成功考獲5科5**、1科5*及1科5，成為「榜眼」。對於讀書心得，從不通宵溫習的他笑言，「通頂會降低溫書能力」。

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家住天水圍，來自中產家庭的劉昀，小學畢業於屯門唯一的直資小學、保良局香港道教聯合會圓玄小學，唸小一時他的學業成績出眾，被學校評估後安排由小一直接跳升讀小三，同時發現他的IQ高達140，「我是一個非常悶蛋的人，只考過小提琴3級、樂理8級，平日都沒有特別的嗜好」。

曾想留在圖書館一年瘋狂看書

他最大亦是唯一的興趣就是閱讀，習慣由小學起培養，「最喜歡是推理邏輯的小說，瘋癲時期可以每天看完一本英文書，福爾摩斯4冊小說已經看完」。他笑言，曾想過向中學校長提出停學一年，「想全年都留在圖書館內看書」。

小五至中一期間他加入了資優學院，接受額外的培訓，中學時期亦是學校精英小組及英語辯論隊成員，中五、中六的學業成績都是全級第一名，對於自己屬資優生，他坦言，「沒有太大的感覺」。

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面對DSE幾乎沒有壓力

以十分表示壓力最大，他稱，面對DSE的壓力只有1、2分。李兆忠紀念中學校長呂恒森透露，因劉昀對DSE的過分「淡定」，老師們都替他著急，擔心他未能盡力應試，於是學校特別提早3個月，於去年10月為他一人進行DSE模擬試，當時他的成績理想，唯獨對中文科有些擔憂。

在香港土生土長的劉昀，就讀英文中、小學，平日閱讀都是英文書，自然忽略了中文科，「中文寫作表達較弱，老師特意將我的英文及數學堂，改為上中文堂，替我惡補寫作，要刻意背例子，備試時更寫了40多篇文章」。

「千萬不要通宵溫書」

比一般DSE考生年輕一歲的他，準備考試時會在早上6時起床，除了梳洗、吃飯，其餘時間都在閱讀和溫習，直止晚上11時。他笑稱，「沒有什麼讀書心得，但千萬不要捱通宵，因為通頂會降低溫書能力」。

除了三大主科及公民與社會發展科，劉昀選修化學、經濟、物理，及自修數學延伸部分(二)，考獲5科5**、1科5*及一科5，成為今屆DSE「榜眼」。他早已為將來打算，希望入讀香港大學的理學士及法學士（雙學位）課程，成為一名律師維護社會公義，幫助弱勢群體。

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