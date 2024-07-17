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DSE2024 | 英皇男生用「逆時間表」溫習成超級狀元 爸爸：從不逼兒子讀書

尖子教室

撰文： 孔文秀

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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【DSE/ＤSE2024/文憑試放榜/DSE放榜/中學文憑試/7月17日放榜/英皇書院】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，今年共有8名考獲7科5**及公民與社會發展科達標的的超級狀元，分別為7男1女，分別來自5間傳統名校，中西區只有英皇書院誕生一名超級男狀元，除了7科5**，亦在數學延伸部分（M2）取得5**成為超級狀元，他指決定留港讀醫。

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童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

鍾愛土生土長之地 不願離港讀醫

來自英皇書院的18歲葉劭源（Owen）是自2015年以來首位英皇書院的超級狀元，劭源直言成績超出預期，對此感驚訝和開心，未來會選擇留港讀醫，但仍決定升讀哪一間大學，，並打算和家人商討才決定入讀香港大學或是中文大學醫學院，「中大無言老師系統和港大應用教的新技術都各有吸引之處」。

他又指從來沒想過到海外留學，害怕無法兼顧學業和適應新環境，更主要原因是劭源十分喜歡香港這篇熟悉的地方，尤其中西合璧的文化讓他不想離開。

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克服困難 努力備試

劭源自有一套讀書方法，他指一知道DSE考試時間表後就立即開始分配時間，在試前幾個月先溫選修科再溫必修課，用「逆時間表」溫習，每天上午及下午溫習2小時，晚上吃飯後再複習3小時。當溫習感到疲累時，就會閱讀課外書，他分享最喜歡近期看的《三題》系列書籍。

不過，這位超級狀元的在備戰DSE時亦遇到困境，直言自已是「理科人」，因此會凖備較多中文及英文科的練習，但網上的練習試卷資源並不足夠，在搜集適合自己溫習的資源時較吃力，「對我來說都是一個挫折，唯有花更多時間搜尋資料。」

幸好劭源有父母不斷的支持和鼓勵，令自己沒有氣餒，繼續前進，「向著標桿直跑，是我的座右銘，亦是英皇書院的精神。」

成功只靠努力不靠僥倖

劭源勸勉學生不要打算從過往試題中「貼題」方式準備考試，切勿以僥倖心態應戰DSE，「DSE考試很公平，我不認為考得好會有幸運成份，我是靠努力的。」

劭源的爸爸形容自己是「平凡市民」，指一家為普通家庭，爸爸負責外岀上班，媽媽則是家庭主婦。他又指從來沒有逼迫兒子讀書，劭源選擇從醫完全是個人意願，劭源亦以一句「多得你唔少」感謝爸爸的栽培，可見父子關係輕鬆融洽。

英皇書院學生在公開試成績優異，過去曾誕生3名狀元，包括2014年狀元麥志鏘、2015年「超級狀元」陳樂邦。

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