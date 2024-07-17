DSE｜聖保羅男女誕兩超級狀元　歐陽張維擬讀經濟學解決社會資源不均

▲ 中學文憑試（DSE)放榜，聖保羅男女中學誕兩名超級狀元 - 黃澍僖(左）、歐陽張維(右）。朱永倫攝(左起）

中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，中西區傳統名校聖保羅男女中學誕下2名超級男狀元，包括歐陽張維及黃澍僖，二人分別希望修讀經濟及醫科。

其中歐陽張維在3個核心科、物理、化學、經濟及M2均考獲5**，並於公民科達標，成為應屆超級狀元之一。他對於能夠成為超級狀元感到興奮、激動，自言官立小學出身、家境不算富裕，小學沒有上補習班，但父母傾盡所有，助他考入聖保羅男女中學後，「發現好多同學嘅知識一早超過咗我好多，係我以前唔會想像到嘅程度，係咪佢地有資源，就代表佢哋可以跑得快過我哋好多，我覺得唔應該係咁。」

▲ 中學文憑試（DSE)放榜，聖保羅男女中學誕兩名超級狀元。朱永倫攝(左起）

歐陽張維受到自身經歷，希望在大學修讀經濟學，學習如何令社會資源分配及教育更公平，幫助有志向的學生獲取資源和社會福利，各展所長，「希望幫助同我一樣有志向、需要更多資源達到目標嘅弱勢社群」。他已手握英國倫敦政治經濟學院經濟學系有條件取錄，亦心儀科技大學環球商業管理，暫未決定留港或負笈英國升學。

歐陽同學續說，假設將來到外國升學，他亦傾向日後回港工作，在自己的成長環境回饋社會，但對於有人評論香港已成「國際金融中心遺址」，他就不作評論，「我唔覺得我依家嘅學識可以答出好嘅答案」。

至於黃澍僖因自小患有嚴重鼻敏感，經常在公眾場合發作、流鼻水，更會造成尷尬場面，這種「小問題」雖然未如心臟病、癌症等絕症影響重大，但受影響的人亦不少，故決心從醫，希望幫助到這些不受注視的有需要病患。他表示希望留在本港升讀醫科，暫未決定入讀港大或中大。

對於有本地大學以一百萬獎學金搶收狀元，黃同學直言獎學金的確會促使令他考慮升讀相關大學，但並非首要因素，首要一定是從興趣方面考慮哪間大學較適合，指大學生活短則4年，長則6年，「如果讀得唔開心、有獎學金，又有咩為。」

同時，作為首屆公民科學生，歐陽同學形容改制後「好多嘢唔同」、「有挑戰性」，「無論係試卷格式、學習內容，都同過去3年初中舖墊嘅通識科唔一樣，好多嘢要習慣。」他形容是「根據大環境變化需要學習新知識」，「我覺得無話好壞」。不過，他說修讀公民科「一定要溫書」，而該科稍為多背誦，需列舉事實例子等。

記者：馮琪雅