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DSE｜香港中國婦女會中學首誕狀元　姚臻怡：追劇啟發從醫夢

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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就讀香港中國婦女會中學的姚臻怡指透過追韓劇啟發從醫夢，成為該校自DSE開考以來首名狀元。(馮漢柱攝)

中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，香港中國婦女會中學誕生自DSE開考以來首名狀元，考獲6科5**和公民科達標佳績，數學延伸部分（M2）亦奪5。家庭不錯，但17歲姚臻怡選擇不補習，單憑天賦與努力成為尖子，更透過追韓劇確立醫生夢，「好開心激動成為狀元，希望留港報答社會。」

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姚臻怡個性文靜、易緊張，但不忘時刻保持微笑、待人友善，自小亦非常好學和自律，成績名列前茅是讀書材料。她升中後更好學不倦，不靠補習單憑己力，在主科及選修科化學、生物和經濟取得5**佳績。

一早收到學校通知成為狀元，她笑言「好開心激動，完全冇諗過考得咁好，是幸運降臨身上」；「冇咁高期望，夠分讀醫已經好滿足」。她又指向來緊張成績，雖然昨已跟同學到party room唱卡拉OK放鬆心情，但晚上仍然擔心得輾轉難睡。

臻怡一家四口家住西灣河，媽媽從事長者護理，爸爸是市場部經理，哥哥則在理大就讀資訊科技；小學讀筲箕灣崇真小學。父母的無條件支持和信任，讓她能無慮專心學習和發展興趣，「不時跟家人分享焦慮、緊張心情，他們知道我對自己期望高，會話唔使咁擔心，無論結果如何都支持我，唔會施加過大壓力。」她又感激老師栽培，更感謝一班摯友知道其選擇不補習後，主動分享應試技巧。

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備試期間，臻怡每日花逾10小時溫習，形容最重要是多重溫錯處，且多操練較弱的中文科，如作文交給老師批改。

作為考生，難免遇上壓力，故臻怡在溫習間隙亦會聽KPOP放鬆，新寵更是韓國7人男團RIIZE，「佢哋有比較溫和嘅歌，亦有激昂啲嘅歌，覺得緊張時會聽下，早前更看演唱會。」

身為第一屆公民科考生，她就認為公民科答題要求較通識科低，有助分配更多時間集中溫習其他科目，以奪取佳績；又指學科內容主要圍繞中國，故可更了解其發展等。

除了品學兼優，多才多藝亦是臻怡的特質。她自小熱愛排球，曾以隊長身份帶領學校排球隊出戰學界比賽，閒時又會自學韓文和跳KPOP舞，近日更在學校45周年校慶綜藝晚會獻技，為全校帶來開心回憶。

即將揭開人生新一頁，臻怡期望留港入讀醫科，披白袍拯救病患，特別的是她的醫療夢是受韓劇和醫療劇，如《Grey’s Anatomy》等啟發。她笑言升中後追劇，讓她對從醫產生興趣，希望運用知識和技能回報社會，盡力幫助他人。

至於選擇入讀港大或中大，她坦言仍有待研究，主要考慮課程特色。港大為狀元提供100萬元入學會否成為誘因？她就指會考慮，但並非最重要因素；並提到非常清楚讀醫是壓力大、很艱辛的一條路，會盡力做到最好、克服難關，有信心在家人和朋友的支持堅持下去。

對科大有意開設本港第3間醫學院，她說本港公私營醫療人手失調，醫護一直供不應求，有多一間醫學院，料有助培養更多醫生保護本地人。被問對政府引入內地醫生的看法，她就認為只要他們水準過關、符合政府測試，有更多醫生始終對港人而言屬好事。

近年不少尖子選擇到海外升學，但臻怡卻選擇留港陪伴家人，「喺香港讀咗咁耐書，最好就係可以將自己所學回報翻香港人」；又形容香港提供良好教育資源，是適合發展夢想的地方。

臻怡今晚將與家人食大餐慶祝，之後計劃在開學前集中跳舞、學韓文，8月亦會跟家人一起到日本旅遊。

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