香港小姐丨蘇可欣升呢做私人飛機空姐 　與圈外男友拍拖曝光富貴生活

▲ 蘇可欣做番老本行。

前港姐蘇可欣（Eunice）今年初宣布離開TVB，入行前她曾當空姐，在2016年參選港姐後轉行當藝人，主力任娛樂新聞台主持，而她在2018年因拍旅遊節目《3日2夜》以比堅尼上陣晒出豐滿身材，成功引起宅男關注。

蘇可欣亦有參演劇集，例如《愛·回家之開心速遞》、《溏心風暴3》、《白色強人》、《十八年後的終極告白》等，早前在劇集《飛常日誌》演回空姐，並拍片分享當年當空姐時的工作點滴。

香港小姐丨蘇可欣宣布離開TVB 結束8年賓主關係：呢個世界好大想去望下

「升呢」做私人飛機空姐

不過在今年2月，她疑似再做回老本行，惟一直沒有回應。近日香港寰星航空就公開一條蘇可欣有份拍攝的宣傳片，片中見她穿上粉紅色的空姐制服，介紹機內的服務設施，似乎她「升呢」為私人飛機擔任空姐。

據知，私人飛機空姐的工作量遠比民航機的多，很多時候都需要一手包辦，因此起薪點會較高，約港幣$35,000 起，而年資經驗較高的則可達月薪$70,000 至$80,000 不等。

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愈戀愈富貴

至於在感情方面，蘇可欣曾與《出貓特攻隊》泰國演員Nonkul（賓爺）做訪問而撻着，不過這段姊弟戀最後未能開花結果，維持一年半就分手。

之後，她就公開與圈外男友Geo的戀情，過着富裕生活，不但被揭家住跑馬地豪宅，又不時大晒名牌包包和周遊列國，生活無憂。

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