陳蕾相隔8年重臨澳門辦首個個人音樂會　豹哥承諾將辦更大型演唱會

▲ 《陳蕾凡星音樂會》

「豹哥」陳蕾剛在歐洲放假回港即火速重投工作，日前於澳門上葡京綜合渡假村為《陳蕾凡星音樂會》演出。與澳門歌迷一別8年，陳蕾專程為澳門fans精心挑選歌單，唱了一些香港演唱會從未唱過的歌曲。

台下觀眾反應熱烈，完場時觀眾更不停大嗌encore，陳蕾說：「多謝你哋嘅熱情，快啲同主辦反映，希望好快可以係個更大嘅場地，開個規模更大嘅演唱會。」

▲ 《陳蕾凡星音樂會》

特選香港個唱未唱歌曲



澳門大大小小演出，陳蕾有不少經驗，但談到個人音樂會，今次《陳蕾凡星音樂會》可說是豹哥首個在澳門的個人騷。

為答謝當地粉絲不離不棄沿路支持，陳蕾挑選了不少cover兩曲，說：「對上一次澳門個人演出，大約係8年前，當時喺一間cafe，所以今晚嘅音樂會，特別挑選一啲冇係香港演唱會唱嘅歌曲，好似《魔幻季節》、《This Love》、 《反方向的鐘》、《前前後後左左右右》及《面具》等，呢啲歌真係好耐冇唱，因為香港演唱會會有主題，歌曲選擇上要有關連，今晚歌單真係為今次澳門特定。」

不少得當然還有日文歌《惡魔之子》，陳蕾直言之前為演唱會練得辛苦，所以決定重新編曲的鋼琴版送給澳門歌迷。

▲ 《陳蕾凡星音樂會》

盼盡快再到澳門開騷



音樂會觀眾反應熱情，一時大叫陳蕾好靚女，一時又會在台下歡呼大叫，陳蕾在首唱剛推出的新歌《五瓣玫瑰》時，穿7吋粗高踭鞋的她，在看到台下fans的燈海、熱情，最終也按耐不住，履行「歌迷跳我跳」承諾，在台上配合音樂，唱跳了新歌《五瓣玫瑰》及《伸縮自如的愛》。

最後在唱今次音樂會主題同名《凡星》時，台下歌迷更是不捨大叫encore，最後陳蕾承諾大家會爭取盡快再到澳門開騷，辦一更大型的演唱會報答澳門歌迷。

最新影片推介：何雁詩專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5