  • 30°C
香港時間 : 2024720日 (六) 11:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

帶小朋友去旅行要怎樣收納行李呢？

每逢假期都是外遊的高峰期，尤其暑假，是一家大細出遊的好時機，但每次旅行前，總覺得收拾行李是一件苦差，因為一家幾口的物品數量不少，要如何收納才最不佔行李箱的位置？要怎樣擺放才可井然有序？

整理收納師賴淑雯（Suki）於今集《湊得輕鬆啲》就逐一為大家解答，更會教大家收納行李的小技巧，看看她有什麼小法寶吧！

點擊圖片放大
+7
+6

整理收納師｜以不同顏色收納袋分配家庭成員物品

Suki首先拿出第一樣法寶，就是收納袋，她表示如果是一家三口去五天四夜的旅程，就可以預備三種顏色的收納袋：「代表三個不同的家庭成員，例如當是媽媽的，就比較淺色，用杏色的收納袋。」她指最重要是釐定外遊物品的數量，例如衣服，Suki指這個外遊日數的話，建議帶六件衣服，下身就帶三條褲或三條裙已經足夠，再利用上衣互相配搭出不同造型。

接著Suki就示範如何摺疊衣服，她將裙子捲起來，再用直排放的方式放進收納袋，而這款收納袋是半透明的，這樣就可以看見袋裡面裝的是什麼東西，Suki指有些內衣褲不方便給人看到，就可以用不透明款式的收納袋，保持私隱。

整理收納師｜一次性浴帽竟是收納小法寶

收納好衣服後，Suki拿出另一樣小法寶，她表示：「我們會帶拖鞋或者帶多對鞋子去旅行，除了這個鞋袋，我另外有個小法寶，就是這些一次性的浴帽，都可以幫到大家，用它包住鞋子，再放進這個收納袋就不怕弄髒。」

女士們出遊少不免會帶化妝品、護膚品和小飾物，這些物品又應該如何收納呢？Suki隨即拿出一些密實袋和小膠盒，她逐一解釋如何使用：「有些化妝棉，我們不用帶一整盒去，抽出需要用的部份，用一次性的透明密實袋，你就會見到裡面是什麼，分裝好放入小袋子。」比較大容量的護膚品，她就建議擠出適當份量裝進可封口的小袋子中。

點擊圖片放大
+6
+5

整理收納師｜藥丸盒放小飾物免弄失

至於一些小飾物，包括耳環、戒指、頸鏈等，小小一件很容易弄不見，Suki就會使用放藥丸的收納盒，將飾物放進去，最後Suki展示一個掛鉤式收納袋，這亦是她的法寶之一，她表示將收納好的化妝品、護膚品和飾物，再放進這個掛鉤式收納袋，去到酒店掛起來，使用起上來更方便。

整理收納師｜幼兒同行必須有手提行李袋

最後，Suki考慮到會有幼兒同行，她指手提行李袋變得很重要，可以將小朋友的一部份物件放在手提包，因為他們可能會扭計，又大汗弄濕衣服，沒理由每次也打開行李箱，所以隨身行李就發揮作用，Suki表示：「通常會預備一些他平時戴的帽子，又有筆，在飛機上可以隨時拿來玩和用，還有他們最喜歡的零食，毛公仔，這一袋就屬於小朋友的隨身行李，這樣帶上機就會很方便。」

收納小法寶：

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

育兒心得︱聰明人擁有10大特質　培育醒目仔女靠呢5招
18:37 2024/06/28
育兒心得︱聰明人擁有10大特質　培育醒目仔女靠呢5招
星二代尖子｜盤點星二代學霸森美女兒成IB榜眼　陳伶俐資優兒IQ130讀港大神科
14:55 2024/07/08
星二代尖子｜盤點星二代學霸森美女兒成IB榜眼　陳伶俐資優兒IQ130讀港大神科
家庭關係 | 菲傭只負責洗衣煮飯不用湊B 夫婦解釋原因：不想菲傭與孩子接觸
10:00 2024/07/11
家庭關係 | 菲傭只負責洗衣煮飯不用湊B 夫婦解釋原因：不想菲傭與孩子接觸
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子
11:00 2024/07/13
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

你可能感興趣

育兒心得︱聰明人擁有10大特質　培育醒目仔女靠呢5招
18:37 2024/06/28
育兒心得︱聰明人擁有10大特質　培育醒目仔女靠呢5招
星二代尖子｜盤點星二代學霸森美女兒成IB榜眼　陳伶俐資優兒IQ130讀港大神科
14:55 2024/07/08
星二代尖子｜盤點星二代學霸森美女兒成IB榜眼　陳伶俐資優兒IQ130讀港大神科
家庭關係 | 菲傭只負責洗衣煮飯不用湊B 夫婦解釋原因：不想菲傭與孩子接觸
10:00 2024/07/11
家庭關係 | 菲傭只負責洗衣煮飯不用湊B 夫婦解釋原因：不想菲傭與孩子接觸
家庭教育 爸媽心聲

最高瀏覽

鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料今晚闖本港800公里
天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料今晚闖本港800公里
JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生
JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生
急症室最長等候時間（07月20日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月20日 時間04:05）
飲食攻略︱「大暑」濕熱易患皮膚病腸胃炎　中醫推介11款祛濕養陰食物+1款消暑湯解渴健脾
飲食攻略︱「大暑」濕熱易患皮膚病腸胃炎　中醫推介11款祛濕養陰食物+1款消暑湯解渴健脾