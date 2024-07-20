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旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法【有片】

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2024/07/20 10:00

最後更新： 2 小時前

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湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

【親子遊/行李收納/執行李】每逢假期都是外遊的高峰期，尤其暑假，是一家大細出遊的好時機，但每次旅行前，總覺得收拾行李是一件苦差，因為一家幾口的物品數量不少，要如何收納才最不佔行李箱的位置？要怎樣擺放才可井然有序？

整理收納師賴淑雯（Suki）於今集《湊得輕鬆啲》就逐一為大家解答，更會教大家收納行李的小技巧，看看她有什麼小法寶吧！

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行李收納｜以不同顏色收納袋分配家庭成員物品

Suki首先拿出第一樣法寶，就是收納袋，她表示如果是一家三口去五天四夜的旅程，就可以預備三種顏色的收納袋：「代表三個不同的家庭成員，例如當是媽媽的，就比較淺色，用杏色的收納袋。」她指最重要是釐定外遊物品的數量，例如衣服，Suki指這個外遊日數的話，建議帶六件衣服，下身就帶三條褲或三條裙已經足夠，再利用上衣互相配搭出不同造型。

接著Suki就示範如何摺疊衣服，她將裙子捲起來，再用直排放的方式放進收納袋，而這款收納袋是半透明的，這樣就可以看見袋裡面裝的是什麼東西，Suki指有些內衣褲不方便給人看到，就可以用不透明款式的收納袋，保持私隱。

提議帶小朋友出遊要帶手提行李袋（林綺虹攝）

行李收納｜一次性浴帽竟是收納小法寶

收納好衣服後，Suki拿出另一樣小法寶，她表示：「我們會帶拖鞋或者帶多對鞋子去旅行，除了這個鞋袋，我另外有個小法寶，就是這些一次性的浴帽，都可以幫到大家，用它包住鞋子，再放進這個收納袋就不怕弄髒。」

女士們出遊少不免會帶化妝品、護膚品和小飾物，這些物品又應該如何收納呢？Suki隨即拿出一些密實袋和小膠盒，她逐一解釋如何使用：「有些化妝棉，我們不用帶一整盒去，抽出需要用的部份，用一次性的透明密實袋，你就會見到裡面是什麼，分裝好放入小袋子。」比較大容量的護膚品，她就建議擠出適當份量裝進可封口的小袋子中。

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行李收納｜藥丸盒放小飾物免弄失

至於一些小飾物，包括耳環、戒指、頸鏈等，小小一件很容易弄不見，Suki就會使用放藥丸的收納盒，將飾物放進去，最後Suki展示一個掛鉤式收納袋，這亦是她的法寶之一，她表示將收納好的化妝品、護膚品和飾物，再放進這個掛鉤式收納袋，去到酒店掛起來，使用起上來更方便。

行李收納｜幼兒同行必須有手提行李袋

最後，Suki考慮到會有幼兒同行，她指手提行李袋變得很重要，可以將小朋友的一部份物件放在手提包，因為他們可能會扭計，又大汗弄濕衣服，沒理由每次也打開行李箱，所以隨身行李就發揮作用，Suki表示：「通常會預備一些他平時戴的帽子，又有筆，在飛機上可以隨時拿來玩和用，還有他們最喜歡的零食，毛公仔，這一袋就屬於小朋友的隨身行李，這樣帶上機就會很方便。」

行李收納小法寶：

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旅行收納法｜女士出門必帶化妝品/護膚品/小飾物　收納師用小法寶教整齊又慳位收納法

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