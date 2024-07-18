洗碗危機｜洗碗前先浸泡反滋生細菌　專家警告勿超過1個時間　拆解5大洗碗習慣陷阱【附專家5大建議】

【洗碗／碗筷／細菌／肝癌／霉菌】病從口入，連看似乾淨的洗碗步驟都有可能成為細菌溫床。洗完前必先浸泡一會兒，會更易清洗；洗碗浪費食水，肉眼看到沒有起泡就可以；碗碟疊起來放節省位置……上述這些習慣看似正常不過，但有醫生指出，原來我們已在不知不覺踩中「洗碗地雷」！

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台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指不少人以為洗碗本身就很乾淨，但其實暗藏健康危機。黃軒醫生拆解5大常見洗碗習慣，指出當中常犯的謬誤及對應建議。

1. 長時間浸泡碗筷

不少人習慣飯後將油膩的碗碟先用熱水浸泡後才清洗，感覺可以軟化頑固污跡，更能夠徹底清潔。黃軒醫生指出，長時間浸泡在溫水一來會導致細菌滋生，潮濕環境有利細菌繁殖；二來，水中的油脂和食物殘渣可能會分解產生更多細菌，導致浸泡過久的碗筷表面產生一層黏滑的細菌膜細菌殘留，增加清洗難度。有些餐具更加會因此而吸水膨脹，導致開裂或變形，變得不耐用，如木筷子或竹筷子。

2. 洗碗時節約用水

近年大眾提倡環保，洗碗節約用水是好習慣，但黃軒醫生指出，若沖洗時間不足或水量太小，會導致洗潔精裡面的化學物質殘留在碗碟上，長期食用這種化學物質會增加肝臟負擔。若有些人對於洗潔精的成分過敏，可能會引起皮膚過敏或消化系統不適，或口腔潰瘍和其他口腔問題等。

3. 碗筷未乾透就收起

不少人洗碗後未待完全乾透就收起，可能會導致霉菌滋生，尤其是木筷子在潮濕環境中容易產生黃曲霉等，長期攝入會導致肝癌。而潮濕的碗筷表面亦容易積聚細菌和其他微菌，有可能會導致食物中毒及其他健康問題。

4. 疊放碗碟

碗碟疊著放置可以節省儲物空間，但黃軒醫生指出這個存放方式可能會導致細菌交叉感染，在碗碟之間傳播。而且，疊著的空間容易積聚濕氣，成為細菌的溫床。

5. 用洗碗布

清洗完碟的時候會使用洗碗布或百潔布輔助清楚頑固食物殘渣，但裡面可能卡著油污或事物殘渣，加上經常處於潮濕狀態，容易滋生細菌。

就上述問題，黃軒醫生提出以下改善措施和建議：

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黃軒醫生建議，洗碗前後要注意衛生，用對方法才能夠減少碗筷細菌滋生。他亦觀察到有不少家庭會用上述的方法清洗碗碟，長久下來會對家人身體健康造成影響。

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