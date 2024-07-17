凍齡靚媽丨官恩娜遊巴黎騷靚腿被讚似廿歲　回覆網民晒流利法文

▲ 官恩娜往巴黎旅遊！

官恩娜（Ella）自2015年跟中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚後淡出娛圈，先後誕下一子一女，專心相夫教子的她生活低調。

近大半年沒更新IG的官恩娜，日前於IG分享於巴黎皇家宫殿（Palais-Royal ) 拍攝的照片，戴著帽子穿連身短裙的Ella一身悠閒打扮，其修長美腿非常吸睛。

▲ 官恩娜身處巴黎！ （取自instagram）

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45歲靚媽凍齡有術

此外，Ella於IG Story分享搭飛機的照片，坐在商務艙的她同樣大晒美腿，剛迎來45歲Ella獲讚凍齡有術：「Keep得好好，唔講歲數以為20幾歲。」、「靚、潮、型，我嘅女神。」

有網民向Ella問好，Ella即以法文回覆對方，其大意是「這裡比我們想像的要好，也許我們離奧運還不太近？是10天後嗎？」，未知Ella此行是否順道睇埋奧運開幕呢！

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