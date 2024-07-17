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生離死別｜18歲癌末男子彌留趕回家　救護車被擋路終抱憾離世

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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【生離死別／彌留／遺憾／救護車／擋路／尋人啟事】面對生離死別，不少人都希望能及時見到親人最後一面。近日台灣一名18歲的癌末男病人，在生命即將走到盡頭，醫院應其家人意願，讓他乘救護車回家共聚最後時光。然而救護車在路上受阻，即使有鳴笛示警，前車仍沒有讓路給救護車通過，結果病人在路途上就已斷氣，無法撐到回家與家人道別。其家屬於網上發文尋人，要求該名阻塞救護車的私家車司機到靈堂道歉。

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癌末患者彌留趕回家 惟被擋路留憾離世

綜合外媒報道，台灣一名18歲癌末患者於上周二（9日）病情急劇惡化，院方向其家人表示已進入彌留狀態，其家人向醫院提出要求，希望能讓病人回家共聚最後時光。醫院答應要求，隨即安排救護車把病人送回嘉義家鄉，但救護車行經國道一號時，受到前車阻塞道路；救護車司機眼見前車沒有讓路，故鳴笛示警，惟屢次鳴笛後仍沒有讓路，最終病人在路途上斷氣，無法撐到回家與家人道別。

死者家屬對此感到遺憾又悲憤，隨後在社交平台Threads發文附上圖片，希望尋人請私家車司機到靈堂道歉：

剛剛擲杯（筊）問弟弟（死者）是不是想要車主來靈堂道歉，他說對！請廣大的朋友們一起協尋！

同場加映：

珍惜眼前人｜感染新冠1個月後器官衰竭亡　兒子憶慈母點滴：媽媽好好休息

網民：希望查到車主是誰！

帖文隨即引來熱烈討論，不少網民提出質疑，認為救護車接送病危病人臨終回家不屬緊急事件，所以沒有鳴笛，讓前車司機不清楚情況；亦有網民留意到，左右車道都沒有行車，救護車大可改變車道。該名家屬就釐清指出，救護車已多次鳴笛，但前車仍然無動于衷，而由於當時病人腦壓相當高，救護員也表明要盡量避免改變車道以保持車廂平穩，以免影響病人情況，故只能留在原本車道。

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台灣國道公路警察局日前針對事件作出回應，如果前車行為被認定是不避讓，將會開出3,600元罰款、吊銷駕照的處分；另外根據桃園市衛生局網站資料，救護車載送臨終病患回家不屬於「緊急事件」，依照規定不能使用警鳴器。

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