防曬攻略｜防曬基本步認清UVA和UVB　一文盡看6品牌最新防曬用品

▲ 找來台灣男神許光漢為代言人的Sulwhasoo，旗下的煥白防水防曬乳霜SPF 50+/PA+++，擁有5重隔離防護，阻擋光老化及熱老化，適合戶外活動愛好者，進行水上活動也可使用，用後即時降溫4度。（$380/Sulwhasoo/圖片品牌提供）

正式踏入夏季，每天氣溫都超過30度或以上，紫外線指數更是甚高，在這個情況下對皮膚來說無疑是加速衰老的主要殺手，因此，每天塗搽防曬用品是指定動作，這個護膚基本步絕對不可不做。

陽光裏的紫外線是令肌膚衰老的主要原因，這一點大家都會懂得，但原來塗搽防曬用品並不是每個人的每天指定動作（特別是男性），亦有不少人認為防曬用品只是去海浴才會使用，有這想法就大錯特錯，因為我們四周都充斥著紫外線，就算你坐在辦公室內，都會透過辦公室的玻璃，令紫外線仍有機會將皮膚曬黑，甚至室內的光源或電腦屏幕都會產生紫外線，因此不論室內、室外，都要塗上至少SPF15的防曬產品，以防禦UVA及UVB對皮膚造成傷害。

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那麼大家經常混淆的UVA和UVB又是甚麼的一回事？

原來會危害肌膚的紫外線主要分為UVA和UVB，SPF（Sun Protection Factor）日光保護系數，只能用作防UVB，如要防UVA的話，就要購買同時有PA（Protection Grade of UVA）防曬系數的產品，加號愈多，防UVA的功效愈好。

此外，大家亦不要以為SPF100會比SPF50具有雙倍威力，其實SPF100只不過比SPF50能抵擋多1% 的UVB，而SPF50亦同樣比SPF30多擋1%的UVB，因此專家們建議大家進行戶外活動，使用SPF30或最多SPF50的防曬已經非常足夠。

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但留意的是由於SPF所提供的保護時間有限，因此面部應每2至3小時補擦一次，而身體因為流汗，汗水會排走防曬產品，所以每兩小時就要再補搽一次。留意的是若防曬用品搽得太厚，會妨礙皮膚分泌與呼吸，令毛孔閉塞或皮膚敏感，因此只要塗抹輕輕一層平均地覆蓋肌膚就已足夠。

產品查詢：Aesop（2544 4489）、Caudalie（2643 0886）、Kiehl's（2111 4032）、Sephora（3168 4088）、Sulwhasoo（3188 5724）、cetaphil.com.hk

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