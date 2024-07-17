升學資訊｜德瑞國際學校3學生IB滿分成狀元　近7成學生取得40分或以上

▲ 德瑞國際學校(GSIS) 於國際文憑大學預科課程（IB）中也表現出色，三名考生Alvin、Benjamin 和Shuhan 取得45分滿分，另有三名考生考獲雙語文憑，約三分二的考生取得40分或以上。

德瑞國際學校(GSIS) 以卓越的學術成就而聞名，提供雙主流課程及全球認可的中學文憑。學校欣然地宣佈，其應屆德語國際部及英語國際部畢業班在德國中學國際考試文憑 (DIA) 和國際文憑大學預科課程(IB) 考試中取得驕人成績。

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在今年的德國中學國際考試文憑（DIA）中，德語國際部考生的平均成績為1.97分，名列全球135所德國海外學校的前茅。兩名學生Julian和Lenja更獲得1.0滿分，成為今屆狀元，並被香港大學的醫學院和世界四大理工學院之一的蘇黎世聯邦理工學院取錄。

此外，英語國際部於國際文憑大學預科課程（IB）中也表現出色。其中，三名考生Alvin、Benjamin 和Shuhan 取得45分滿分，另有三名考生考獲雙語文憑，約三分二的考生取得40分或以上。

德瑞國際學校致力於學術卓越與跨文化教育，旨在培養具備國際視野的未來領袖。學校專注推動多元共融，提供優質學習環境，培養學生成為優秀的國際公民。

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