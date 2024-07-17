  • 32°C
香港時間 : 2024717日 (三) 15:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IB｜德瑞國際學校3學生IB滿分成狀元　近7成學生取得40分或以上

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

德瑞國際學校(GSIS) 於國際文憑大學預科課程（IB）中也表現出色，三名考生Alvin、Benjamin 和Shuhan 取得45分滿分，另有三名考生考獲雙語文憑，約三分二的考生取得40分或以上。

德瑞國際學校(GSIS) 以卓越的學術成就而聞名，提供雙主流課程及全球認可的中學文憑。學校欣然地宣佈，其應屆德語國際部及英語國際部畢業班在德國中學國際考試文憑 (DIA) 和國際文憑大學預科課程(IB) 考試中取得驕人成績。

最新影片推介︰

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

在今年的德國中學國際考試文憑（DIA）中，德語國際部考生的平均成績為1.97分，名列全球135所德國海外學校的前茅。兩名學生Julian和Lenja更獲得1.0滿分，成為今屆狀元，並被香港大學的醫學院和世界四大理工學院之一的蘇黎世聯邦理工學院取錄。

此外，英語國際部於國際文憑大學預科課程（IB）中也表現出色。其中，三名考生Alvin、Benjamin 和Shuhan 取得45分滿分，另有三名考生考獲雙語文憑，約三分二的考生取得40分或以上。

德瑞國際學校致力於學術卓越與跨文化教育，旨在培養具備國際視野的未來領袖。學校專注推動多元共融，提供優質學習環境，培養學生成為優秀的國際公民。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

DSE｜喇沙超級狀元赴英留學冀研數據科學　狀元報中大醫學院望留港發展
今日 11:34
DSE｜喇沙超級狀元赴英留學冀研數據科學　狀元報中大醫學院望留港發展
DSE｜聖保羅男女誕兩超級狀元　歐陽張維擬讀經濟學解決社會資源不均
今日 11:59
DSE｜聖保羅男女誕兩超級狀元　歐陽張維擬讀經濟學解決社會資源不均
DSE｜香港中國婦女會中學首誕狀元　姚臻怡：追劇啟發從醫夢
今日 12:02
DSE｜香港中國婦女會中學首誕狀元　姚臻怡：追劇啟發從醫夢

你可能感興趣

DSE｜喇沙超級狀元赴英留學冀研數據科學　狀元報中大醫學院望留港發展
今日 11:34
DSE｜喇沙超級狀元赴英留學冀研數據科學　狀元報中大醫學院望留港發展
DSE｜聖保羅男女誕兩超級狀元　歐陽張維擬讀經濟學解決社會資源不均
今日 11:59
DSE｜聖保羅男女誕兩超級狀元　歐陽張維擬讀經濟學解決社會資源不均
DSE｜香港中國婦女會中學首誕狀元　姚臻怡：追劇啟發從醫夢
今日 12:02
DSE｜香港中國婦女會中學首誕狀元　姚臻怡：追劇啟發從醫夢
中小學教育 IB IB 國際學校 中學

最高瀏覽

DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur