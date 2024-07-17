  • 32°C
香港時間 : 2024717日 (三) 13:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告｜新民黨倡租用大灣區300公頃土地 以「飛地經濟」加快香港經濟轉型

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

新民黨就新一份施政報告向特首李家超提建議。（戴朗希攝）

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，新民黨代表今日和李家超會面，就《施政報告》提交建議書，包括向中央爭取租用大灣區300公頃土地發展「飛地經濟」；設第二個盈富基金，分批於股市低迷時入市等。

最新影片推介

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

新民黨主席葉劉淑儀指出，雖然政府大力推動科技創新發展，但本港受土地、成本及人才等因素影響，未能帶動產落地。考慮到內地「飛地經濟」模式成熟，及已經有「橫琴」先例，新民黨建議政府向中央爭取在大灣區物色約300公頃土地，租予香港作為「飛地」，與廣東省合作設立「高質量發展產業合作區」，總體實行香港的法例及稅制，合作區內企業等同在香港營運，直接與國際市場對標接軌，更積極參與及協助內地企業國際化，應對國際格局帶來的新挑戰。

倡設第二個盈富基金 分批入市

葉劉指，香港股票市場仍然疲弱，資金流入比過往少，她建議政府設立第二個盈富基金，投資於收益率高及財政穩健的上市公司，提振市場流動性及信心。她認為，第二個盈富基金資金規模最少達300至500億港元，可分批於股市低迷時入市。

政府在上年11月起，將股票印花稅下調至原來的買賣雙方各付 0.1%。新民黨建議研究進一步下調股票印花稅的空間，甚至按市況暫緩徵收，減低高頻交易成本，相信有助刺激股票市場交投。

烈酒稅倡改按量劃一徵收

新民黨副主席容海恩認為政府應全面檢視數據交易相關法規，包括數據產權、私隱保護、安全管理等，保障數據擁有者的合法權益，致力降低數據交易的成本和技術門檻，例如參考內地「數據交易平台」的經驗，就未來方向展開研究，助力數字經濟發展。

多個政黨及議員在今年財政預算案時，建議下調烈酒稅，但政府曾在立法會表示未有計劃取消或放寬烈酒酒稅。新民黨在今次施政報告建議中，再提出調整烈酒徵稅模式，將按價值徵稅改為按量劃一徵稅，新民黨認為做法能為高質量的烈酒提供較公平的市場，亦不會因大幅調低稅率而鼓勵更多人飲用烈酒。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

基金 印花稅 大灣區 新民黨 香港 容海恩 財政預算案 施政報告 立法會 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur