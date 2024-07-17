施政報告｜新民黨倡租用大灣區300公頃土地 以「飛地經濟」加快香港經濟轉型

▲ 新民黨就新一份施政報告向特首李家超提建議。（戴朗希攝）

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，新民黨代表今日和李家超會面，就《施政報告》提交建議書，包括向中央爭取租用大灣區300公頃土地發展「飛地經濟」；設第二個盈富基金，分批於股市低迷時入市等。

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新民黨主席葉劉淑儀指出，雖然政府大力推動科技創新發展，但本港受土地、成本及人才等因素影響，未能帶動產落地。考慮到內地「飛地經濟」模式成熟，及已經有「橫琴」先例，新民黨建議政府向中央爭取在大灣區物色約300公頃土地，租予香港作為「飛地」，與廣東省合作設立「高質量發展產業合作區」，總體實行香港的法例及稅制，合作區內企業等同在香港營運，直接與國際市場對標接軌，更積極參與及協助內地企業國際化，應對國際格局帶來的新挑戰。

倡設第二個盈富基金 分批入市

葉劉指，香港股票市場仍然疲弱，資金流入比過往少，她建議政府設立第二個盈富基金，投資於收益率高及財政穩健的上市公司，提振市場流動性及信心。她認為，第二個盈富基金資金規模最少達300至500億港元，可分批於股市低迷時入市。

政府在上年11月起，將股票印花稅下調至原來的買賣雙方各付 0.1%。新民黨建議研究進一步下調股票印花稅的空間，甚至按市況暫緩徵收，減低高頻交易成本，相信有助刺激股票市場交投。

烈酒稅倡改按量劃一徵收

新民黨副主席容海恩認為政府應全面檢視數據交易相關法規，包括數據產權、私隱保護、安全管理等，保障數據擁有者的合法權益，致力降低數據交易的成本和技術門檻，例如參考內地「數據交易平台」的經驗，就未來方向展開研究，助力數字經濟發展。

多個政黨及議員在今年財政預算案時，建議下調烈酒稅，但政府曾在立法會表示未有計劃取消或放寬烈酒酒稅。新民黨在今次施政報告建議中，再提出調整烈酒徵稅模式，將按價值徵稅改為按量劃一徵稅，新民黨認為做法能為高質量的烈酒提供較公平的市場，亦不會因大幅調低稅率而鼓勵更多人飲用烈酒。

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