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DSE｜喇沙書院誕2名狀元　超級狀元靠掟飛鏢紓緩讀書壓力

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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喇沙書院 (左) 鍾栢綸 ；超級狀元( 右) 陳澤鋒（曾耀輝攝）＿

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】香港中學文憑試今日（17日）放榜，喇沙書院誕生2位男狀元，

其中包括一名超級狀元，即在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，分別是陳澤鋒和超級狀元鍾栢綸，兩位同學感到喜出望外及興奮。陳澤鋒稱將會選擇到香港中文大學升讀醫科，而鍾栢綸則赴英國倫敦帝國學院就讀Economics finance and data science（經濟金融及大數據）。

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DSE｜超級狀元鍾栢綸 靠掟飛鏢紓緩壓力

喇沙書院的17歲超級狀元鍾栢綸（Paolo），他分別選修化學、經濟、物理以及數學延伸部分（二），與3個核心科目齊奪5**佳績，他對於成為超級狀元感到出乎意料之外，他正計劃到英國的倫敦帝國學院，修讀Economics Finance and Data Science（經濟、金融與數據科學）。

鍾栢綸表示，去年到杜拜擔任潔淨環保大使，令他對可持續發展產生興趣，認為將傳統學科經濟及金融，與新晉學料大數據的融合，加上未來社會亦非常需要大數據的幫助，用以作天氣預測，甚至制訂制度。鍾栢綸續說考獲超級狀元是「一段路的終結和一段路的開始」，香港學習環境高壓，平時會掟飛鏢紓緩壓力，又稱在校內擔任學生會、中、英文辯論隊，以及製作校刊身兼多職經驗，亦感謝學校校長與老師的教導，讓他們獲益良多。

DSE｜狀元陳澤鋒 被兄姊感染立志做醫生

喇沙書院的18歲狀元陳澤鋒（Josh），選修生物、化學、物理以及數學延伸部分（二），得悉考獲佳績心情興奮，他認為「是天時地利人和」。陳澤鋒的兄姊都是醫生，從小受他們的影響，家中日常生活有很多類似的話題，耳濡目染下，產生了正面的影響，對他來說是一個目標、一種激勵。

喇沙學校表示，陳澤鋒在放榜前已被中大取錄，因此他即將入讀中大醫科，並計劃留港就業做醫生，關懷病人。過去也有很多喇沙書院的師兄在中大讀醫，故認為在本地升讀醫科是最簡單直接的選擇。

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DSE｜狀元分享學習與讀書心得

鍾栢綸媽媽表示，從小到大都會陪伴栢綸學習，他自小就不太喜歡玩玩具，反之會到文具舖買一些英文字母的貼紙或數目字，觀察到他對英文及數學特別有興趣，所以父母從小就培養他學習英文，讓他入讀英文幼稚園、聽或看英文頻道等。

鍾栢綸覺得溫書不一定要限時間，他形容溫書溫得足夠便可，還未溫好就再延長時間，沒有一定要2小時溫中文、2小時溫英文這規定。

要提升英文學習，要從小故事中吸取大道理，例如在回家路上、行街，都會有很多所見所聞，但很多時候就是低頭看電話而忽略了。學語言要從細微的觀察中獲取，將社會生活的縮影，轉化成文字及記憶點，這些都是很寶貴的儲存、記錄下來的方法。學習英文，千萬不要驚錯，要寫得多，見識世界，不要將自己視野框在一個屏幕裡。

陳澤鋒爸爸表示，仔仔從小到大都不用他們操心，是一個樂天的小朋友。作為父母要給小朋友多一些鼓勵，灌輸正確觀念，讀書始終要靠自己。澤鋒媽媽則是仔仔最好的耹聽者，聽他分享在校的讀書情況，閒時會煮美味佳餚慰勞他，他最愛就是吃肉。狀元陳澤鋒表示，他從小到大都沒有補習，一路上都是靠自己溫習及學校老師課堂上的教導。

溫習方面，他沒有固定的時間表，只訂立一個大目標，斬件式將不同科目間開，如果想自己讀得開心，就要將喜歡的科目配對其他科一起溫習，讓每日溫習過程變得多元化。平日他很喜歡和同學一起溫書，感覺大家有共同目標，因為每個人都有自己獨特的長處，面對難關時，可以互相取長補短，傾下偈講下笑，緩和一下氣氛，這樣便有動力溫書。

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