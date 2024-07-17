DSE｜學霸港姐馮盈盈分享JUPUS揀科貼士　分析Band A頭三志願如何排位增勝算

▲ 憑盈盈與應屆放榜生分享揀JUPUS心得。

今日（17日）是DSE放榜日，有「學霸港姐」之稱的馮盈盈也曾經歷考試當中的辛酸及放榜前的忐忑心情，她以過來人的身份在IG上分享了放榜揀科的貼士及心得，希望為各位考生一撃即中心儀科目。

最新影片推介︰

首先，馮盈盈建議同學先預測自己的DSE成績，然後準備3個不同策略：

1. 比預期好

從興趣出發，選擇自己喜愛並對未來發展有幫助的院校和課程，甚至挑戰自己，選擇收生分數較高的科目。

2. 與預期相符

了解不同課程的內容及出路，留意入學條件，選擇合適的起步點。

3. 比預期差

知道哪些地方可以即刻「叩門」報讀課程，並準備好所有報讀課程所需的文件，以便前往專上學院「叩門」報讀課程。放榜日穿著合適衣著及保持整潔髮型儀容，以應對即場面試。

馮盈盈指出，在JUPAS派位方面，當中主要是以學生成績的高低來排定先後次序，所以建議同學們要查閱各大學公布的收生要求，然後再根據自己的預計成績去決定JUPAS二十個選擇內應放置哪些學科。

我是2012年第一屆DSE考生，當年是通識科首次登場。今年DSE 2024取消了通識科，取而代之的是「公民與社會發展科」。與以往的通識科不同，這一科並不以分數計算，只用「達標」與「不達標」來標示成績。所以我參考了一些升學意見，建議各位同學在放榜之後修改JUPAS排位時，可以用「除六乘五」的方法來調整分數，再與去年的收生分數作比較，以獲得更準確的預測。

至於排位方面，馮盈盈認為Band A的頭三志願是最重要，所以她就著此來討論如何Band A當中的三個課程選擇。

A1：第一志願用來挑戰自己有興趣，但收生分數較高的科目。策略會較為進取，即使該課程的取錄中位數比自己考獲的分數高出一兩分也去嘗試。只要自己分數達到LQ，或甚至比LQ低一兩分也儘管放膽一搏。

A2：是自己一直以來心儀的科目，取錄分數也與自己成績配合（分數達Median或以上）。取錄了會很高興滿意的課程。

A3：以「穩陣」為優先考慮條件。成績分數達到Median甚至UQ以上。例如，如果考獲28分，選擇A3時，該科的錄取中位數應是26或27分。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】