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香港小姐丨梁允瑜瑞士旅遊炒車　手腳受傷反被爸爸話：黐黐哋

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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梁允瑜往瑞士旅遊遇小意外受傷。

2021年參選港姐入行的梁允瑜（Chloe）一向喜歡四圍去旅行，並在個人社交平台上載靚相，當中更不乏福利照益粉絲。

同時，梁允瑜十分乖女，近日帶父母齊往瑞士旅遊，可是日前她於當地卻發生小意外，她踩單車時突然有一架車駛得太快，更打算轉入梁允瑜正在行駛的小路，可是對方架車卻沒停下來，於是令她受傷。

梁允瑜在社交網上載受傷相片，並寫道：「我刹車，但係條路太斜，然後我成個打筋斗跌咗落地下，對手同隻腳流晒血。好彩我Daddy陪我一齊踩，見到我仆低流晒血，然後我淨係咗喺地下講咗一句:『好似好耐冇跌親，係存在嘅感覺，爽！佢話你都黐黐哋，之後仲要落晒雨咁樣。」

開心速遞X香港小姐丨梁允瑜遊台大解放晒驕人身材　Chloe泳裝登場證狀態回勇【多圖】

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