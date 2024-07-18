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超市大搜查｜乳化劑易致腸炎或增心血管病風險　盤點24款不含乳化劑雪糕雪條

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

乳化劑易致腸炎或增心血管病風險，盤點24款不含乳化劑雪糕雪條。

【雪糕／雪條／甜品／乳化劑／致癌風險／癌症／心血管疾病／食物敏感／致敏原】雪糕是不少人喜愛的甜品，然而有不少雪糕為了味道及口感都會加入乳化劑，而攝取高劑量乳化劑或有機會提高患癌及罹患心血管疾病的風險。TOPick檢視了市面上101款雪糕、雪條，並整理出24款不含乳化劑的產品名單，供大家參考。

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24款不含乳化劑雪糕雪條

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乳化劑或會提高患癌風險

乳化劑到底是甚麼？營養師JC在TOPick訪問時就表示，乳化劑是常見的添加劑，其作用是黏合產品裏的成分，使它們不會分離。以雪糕為例，因為同時含有油分及水分，所以如想做出更佳的味道和口感，便經常會使用到乳化劑將兩者結合。雪糕中最常見的乳化劑可以分為來自澱粉的果膠、卡拉膠、黃原膠，以及蛋白質，例如蛋或者乳清蛋白，又或是脂肪酸，例如大豆磷脂。

更多相關報道：【超市大搜查】添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款不含邪惡添加劑雪糕雪條

對於乳化劑有何危害，JC就表示，曾有研究指出，攝取高劑量乳化劑的人士會出現較多的易激腸症（IBD）症狀，以及較高的致癌風險；不過在臨床實驗中，目前就只在動物身上見到此效果，暫時仍無法證明乳化劑與人類患癌有直接聯繫。法國亦曾有研究發現，乳化劑與罹患心血管疾病的風險有正相關，不過該研究屬觀察型研究，因此參與者患病亦有可能與他們本身的飲食習慣不良有關。目前為止，美國食品衞生局（FDA）及歐洲食品安全局（ESFA）亦並未針對乳化劑作出清晰的指引，並把乳化劑列為公認安全的食物添加劑（Generally recognized as safe）之一。

值得留意的是，由於乳化劑最常見的成分為雞蛋、大豆磷脂，又或是關華豆膠，而兩者都是常見的致敏原，因此JC亦提醒，如果有食物敏感的情況，便要小心選擇雪糕，留意喜歡的產品是否含有這些致敏原。

而她最後也補充，由於雪糕多為高脂肪、高糖分且沒什麼營養素的食物，一般建議市民每星期吃1至2次便已足夠，且每次份量最好不要超過1杯，其餘時間則建議可選擇營養豐富的水果或果仁等作為小食。

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