DSE｜高中細菌入血高燒41度瀕臨垂死邊緣 女生走出鬼門關考34分望讀醫助人

▲ 保良局董玉娣中學的尹柏晴同學考獲5科5*的佳績。

【DSE/ＤSE2024/文憑試放榜/DSE放榜/中學文憑試/7月17日放榜/保良局董玉娣中學】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，除了10名考獲6科5**「新制DSE狀元」，亦有不少學生比他人付出更大努力而獲得佳績，包括來自保良局董玉娣中學的尹柏晴。3年前不明原因細菌入血，高燒達41度，更被誤診延遲治療，最後幸得及時做骨髓炎手術，成功逃出鬼門關，今天的她更珍惜生命，發奮考獲5科5*及1科4的佳績，望成為醫護救助他人。

最新影片推介：

2021年7月17日，尹柏晴升中四的暑假，亦正值新冠疫情的高峰，回想當天發生的一切，尹柏晴仍猶有餘悸。

睡醒忽然發覺右側大腿劇痛，不能站立，發燒39度，痛得大叫，哭起來，就立即被送到急症室。

入院後數天反覆驗血、X光檢查、電腦掃描後，接受第一次全身麻醉手術，切走左側腳部的水囊，「但後來發現，切錯了！」。

因細菌仍在體內，令柏晴沒有退燒，反而高燒至41度，驗血結果的發炎指數，更比正常高出100倍，情況一度危急，「從小至大都身體健康，醫生不理解感染的原因，當時家人又不能探訪，燒到神智不清，加上麻醉藥的反應，當天發生的事，好像一場夢」。

及後做了磁力共振檢查，確定感染位置是右腳髖關節的一個膿包，但因短短兩天內不能接受兩次全身麻醉，第二次手術需在半身麻醉下進行，

雖然有麻醉藥，但一邊做手術，我都能清楚感覺痛楚。

手術成功後，她留院近一個月，差不多是九月的開學日。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

患病反激發學習鬥志

柏晴的傷口仍未痊癒，需以輪椅及拐杖協助上學，「可能是麻醉藥的副作用，病後持續頭暈了數月，學業進度一定有影響，中四的成績整體下跌了」。性格樂觀的她，未有因此而退縮和氣餒，反而激起她的鬥志，積極向老師、同學請教，自律的堅持溫習，如期應考，最終考獲5科5*和1科4的佳績。

DSE成績比預期好，「多謝家人經常陪伴我覆診，也感謝校長、老師的體諒。」因為自身的經歷，她希望入讀香港中文大學內外全科醫學士課程，當醫護人員協助他人，惟成績仍欠一點運氣，她打算申請成績覆核，爭取更理想的成績報讀中大。若未能成功入讀，她表示，考慮讀藥劑科，

粒藥咁細，入咗人體有唔同反應，可以醫病，真係好想研究吓。

雖然病後至今已3年，但右腳髖關節軟骨位磨蝕已成不爭事實，「現在只能慢跑，不能做劇烈運動」，於是她轉移興趣，鍾情生物科，研究海洋生物、昆蟲等，同時享受「耕田」樂趣。她笑言，學校設有機耕種小組，她會與同學買種子，砌棚種植火龍果。

董玉娣中學亦誕「榜眼」

保良局董玉娣中學是屯門區的著名英中，曾在2021年首誕文憑試狀元。今屆DSE除尹柏晴獲得佳績，同班的李子豪亦以5科5**的成績，成為「榜眼」。他表示，已獲中大醫學院取錄，讀書心得是「平日上堂最緊要聽書，回家就不需要花太多時間重溫，反而留多點時間做練習」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】