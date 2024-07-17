水腫警號｜醫生揭水腫常見4大成因　極可能身體1環節出問題

【水腫／腎功能／腎臟／甲狀腺／肝臟】水腫成因眾多，不一定是腎出問題。台灣有營養專家便分享，曾遇過有嚴水水腫問題的男病患求醫，經檢查後，發現男子水腫原因並非腎臟出問題，最終發現是因為嚴重甲狀腺功能低下所致。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁，近日在Facebook個人專頁發文分享案例，指曾經有一名患癌的男病人因水腫問題求醫，對方表示自己很疲倦，不但腳有水腫，連眼睛都有點水腫。劉博仁指，男病患儘管有肺腺癌以及前列腺癌病史，但情況已穩定；腎功能即使是第二、第三期，亦並不是非常差，因此必須要考慮其他的問題。劉博仁於是為男病患作多種檢查，終發現他有嚴重的甲狀腺功能低下，建議他馬上補充甲狀腺素。

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對於甲狀腺功能低下的症狀，劉博仁表示患者一般會有8大症狀。

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劉博仁也藉由此個案提醒，勿把所有的水腫都歸咎於腎臟出問題，包括甲狀腺功能低下、心臟衰竭、營養不良，以及造成腹部水腫的肝臟疾病等，也都是致病的可能原因，務必就醫做進一步的檢查確認。

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