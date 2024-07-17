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女士注意丨悶熱夏天容易陰道感染？　4大簡單重點養好私處預防感染【附6種食物呵護私處】

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【陰道感染／陰道炎／益生菌／細菌感染】夏天出現陰道感染，未必是因為清潔不夠好！台灣婦產科醫生張瑜芹在其Facebook專頁中指出，悶熱夏天容易有陰道感染，都是因為一些日常生活習慣不夠好所致。而她亦分享曾有女生外出遊玩，會一件內褲穿2天；或是在不外出時，就不洗澡、也不換內褲，衛生習慣令人咋舌。為此，醫生分享4個重點，讓各位女士參考預防陰道感染。

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4大重點預防陰道感染

張醫生指出，避免陰道感染最重要的就是保持陰道菌群的平衡，如果菌群失衡就容易感染，或康復後出現反覆發作。為此，她分享4個有助預防陰道感染的簡單重點：

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徹底清潔私處：每天翻開陰部，確實清潔大小陰唇及整個外陰部。

每天更換內褲：醫生留意到，有些女生習慣同一條內褲穿2天，或認為沒有外出就不用洗澡，於是沒有更換內褲；但每天更換內褲能確保私處環境清潔，避免尿液或分泌物殘留造成感染。

定期更替內褲：如果發現內褲有黃漬，或已穿超過6個月就建議進行汰換，就算有每天清洗內褲，布料也會因為老舊而容易殘留細菌、分泌物等，從而造成感染。

服用陰道益生菌：陰道益生菌有助促進陰道菌相平衡，維持陰道健康。針對陰道保養飲食，醫生提醒大家，蔓越莓（小紅莓）主要改善尿路感染問題，而陰道和尿道不相通，所以蔓越莓並沒有維持陰道健康的效果。

針對有些女生會灌洗陰道，醫生強調絕對不能灌洗陰道，因為陰道內有著健康的菌叢，進行灌洗動作反而會破壞菌叢，讓陰道變得脆弱。

同場加映：

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6種食物呵護私處

張瑜芹曾經分享6種有助維持陰道健康的食物：

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菠蘿、奇異果：高維他命C的水果可以提升黏膜的防護力，減少發炎，維持私處的弱酸性環境。

蔓越莓（小紅莓）：蔓越莓可維持女生尿道與陰道健康，其中的前花青素可使細菌不容易附著於私處。

乳酪：乳酪中天然的益生菌可維持陰道菌叢生態，平衡私密處ph值（酸鹼值），張醫生提醒記得要選無糖。

大蒜：超強的抗菌食物，可抑制壞菌在陰道內繁殖，減緩發炎症狀，張醫生提醒：「記得是用吃的，不是擦的。」

堅果：堅果有豐富微量元素，其中的維他命E可以預防陰道乾澀。

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