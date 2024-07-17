DSE｜正生書院5名末屆中六生相約領成績　有學生立志做社工以自身經歷服務青年

▲ 5名正生書院末屆中六學生相約領取成績表。（梁凱婷攝）

文憑試今（17日）放榜，5名正生書院末屆中六學生相約領取成績表，當中有曾誤入歧途、染上毒癮學生入讀正生後走回正路，學懂做人應負責任及有承擔，希望日後成為社工，以自身經歷幫助有需要青年。有教師則對一眾學生完成「生命重要歷程」感到光榮，寄語他們毋忘初衷、繼續堅持，在社會風浪中努力站穩。

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正生書院已於本月7日停辦，在教師安排下，該校5名應屆DSE考生於今早8時許到荃灣港鐵站領取成績表。其中，應屆DSE考生鍾旭軒曾誤交有社團背景的損友，而染上吸毒習慣，14歲起經社工轉介入讀正生書院。他表示，自己曾經「行差踏錯」，慶幸當時身邊有一群同工幫助、陪伴，在入讀書院的5年間透過與同學24小時共同生活，學習如何做人、與人相處，亦學懂要負責任及有承擔，靠信仰克服困難，因此立志成為社工，以自己的經歷服務青少年。鍾同學6科考獲12分，他表示放榜前仍擔心未來出路，但取得成績表的一刻已鬆一口氣，雖然成績較預期差，但已盡全力、感到滿意，預料可按照原定計劃升學，已報讀理工大學社會工作高級文憑。

備戰DSE期間，鍾同學稱，主要是自己溫習，或是在老師旁邊溫習，以免分心，認為效率更高，並提到當時最多會一日溫習8小時，但礙於書院設固定時間表，需用上空閒及自由活動時間溫習，甚至飯後只有十數分鐘時間亦會用作溫習。他亦透露，自己數學成績差，當時將逾半時間用作操練數學，曾因做練習時未能解答題目感到挫敗，甚至哭起來，「做完又錯，嗰種無力感好犀利」，即使尋求協助後亦未能解題便更感抑鬱，故對現時數學考獲第2級的成績滿意。

作為正生書院最後一屆中六生，鍾同學對書院停運感到可惜，稱「呢個地方幫到好多人」，並對教師近月儘管不獲支薪，但都願意留守指導感到慶幸。被問到離開書院後會否感到不適應，他則表示，書院內飲食較為清淡，現時礙於正在健身，飲食方面受到的引誘較大。

正生書院教師黃德豪於校內任教體育逾4年，已於6月離職。他形容今屆考生是「幸運的一群」，在混亂的局面中仍然無受影響，完成考試，並就今屆特別在街上派發成績表，認為感受上更為團結、熱鬧。他認為，不是每件事老師都能控制到，但可視乎青年有甚麼需要提供協助，並稱應向前看（move on），以往學生在正生保護下學習，如今要出社會學習，希望他們「要努力站穩，因社會浪好大」，並繼續堅持。

在正生書院任教逾16年、於5月上旬離職的楊敬賢則對一眾學生付出努力、完成「生命重要歷程」感到光榮，寄語他們毋忘初衷，準確找到自己的定位並付諸實行。他認為，雖然派發成績表的「神聖、歷史時刻」不是在書院內進行，但仍可結集、連繫（bonding）仍在。

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記者：梁凱婷