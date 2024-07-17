聲夢小花丨微胖身形兼樣子平平曾遭狠批　黃洛妍成功瘦身派福利圖

▲ 黃洛妍（Janess）派福利！

《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janess）參賽時有「大魔王」之稱，歌藝備受讚賞之外，她更是一位小提琴高手，15歲已遠赴奧地利學琴。

不過黃洛妍身形略胖，外貌又相對平凡，甚至被狠批醜樣。惟去年中黃洛妍努力瘦身，相隔一年，黃洛妍未有翻脹，炎炎夏日之下，早前於長州耍樂的黃洛妍大派福利！

▲ （取自instagram）

【聲夢傳奇2】黃洛妍為成小提琴家犧牲整個童年 Janees從沒後悔：得到很多收穫

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黃洛妍：我搵到自己靚嘅地方

黃洛妍於IG上載站在海邊樓梯的照片，身穿黑色T恤襯熱褲的她俯身扮綁鞋帶，她更搞笑自嘲謂：「Jan可以自己綁鞋帶，多謝晒。」

由於T恤款式頗為低胸，黃洛妍大騷事業線，此外大腿亦比前纖瘦，網民紛紛留言大讚黃洛妍：「有星味，夠型，夠靚，夠性感」、「嘩嘩嘩Janees咁靚得唔得架？」、「Jan靚到令人暈晒浪」、「瘦咗好多」、「靚靚JanJan好fit」。

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對於外觀被狠批，黃洛妍曾表示自知並非靚女：「美醜對於我嚟講唔係典型嘅靚與唔靚，係一種感覺。」

她續指：「我覺得自己外表上未必係靚，因為傳統嘅靚係要眼大、鼻高同嘴細，亞洲區仲特別要好瘦。我覺得自己基本上冇樣嘢符合，但我由細到大冇乜覺得自己唔靚，我搵到自己靚嘅地方。」

【成人教科書】《聲夢2》黃洛妍自知外表唔靚 Janees內在美魅力令小朋友著迷

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