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掟彩虹秘笈｜女玩家掟彩虹贏近20萬張飛　2大中獎秘訣換iPhone＋3萬元現金券

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 26 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一名女網民在社交平台發文稱自己花近4000元「掟彩虹」，贏得近20萬張飛的獎品。

冒險樂園的「掟彩虹」遊戲一直深受玩家歡迎，不少玩家熱衷分享致勝秘笈。近日就有一名女網民在社交平台發文，稱自己花近4,000元「掟彩虹」，贏得近20萬張飛的獎品，甚至曾贏得3萬元金舖現金券、iPhone等高價獎品。網民紛紛大感震驚，求助女網民開班授徒，樓主亦樂與眾網民分享扔中藍色區2大秘訣。

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掟彩虹秘笈｜花$4000掟中藍圈48次

早前有女網友在社交平台Facebook群組「美國冒險樂園關注組」發文，聲稱自己在美國冒險樂園花近4,000元「掟彩虹」，成功贏得204,360張飛，最難的藍色區更中了48次，過程「足足企了4個鐘」，更在回應網友時直言靠的是實力而非運氣。「掟彩虹」規定只要用園內的遊戲幣扔中指定顏色並且不「擲界」，即可獲得指定獎品或獎券，集齊一定數目獎券更可換取較高價值獎品。

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    掟彩虹秘笈｜贏過3萬元現金券+3部iPhone

    帖文一出後，網民大表驚訝，紛紛詢問該女網友致勝秘笈，女網友回應稱「其實喺度力同方向，掌握呢2樣就好容易嘅啦」，當中最難中的藍色區，她的秘訣是「我喺掉近㗎，要喺藍色正中掉」，即引發網民笑言實屬「肌肉記憶」。她更分享，自己過去曾贏得許多高價獎品，包括價值3萬元的周大福現金券、3部iPhone 15 Pro Max等。

    有網友大嘆「估唔到呢個遊戲係有人可以賺」，「如果換番百佳禮券有賺」，有人大讚女網友「強人是你」，更有網友稱「你係邊間分店多，我想睇你掉彩虹」，「其實如果用$4000掉彩虹都幾爽，不過我唔捨得，你好叻呀，雖然好累，但一定好開心」。

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