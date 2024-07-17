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多啦A夢無人機匯演｜周六尖東上空再度上演　加入最少2幕新內容

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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主辦單位早前公布兩幕全新內容。(主辦單位AllRightsReserved圖片)

繼5月舉辦的全球首場多啦A夢無人機匯演，及上周六（13日）「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站開幕的反應熱烈後，主辦單位AllRightsReserved 暫定本周六（20日）晚上7時30分，再度在維港上空舉辦第二場無人機匯演。

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主辦單位指，早前與有關部門溝通後，是次匯演位置將移師至尖東的海域上空，並加入最少2幕全新內容，一千架無人機將再次化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型。今次匯演長度與上次相若，連無人機升降約15分鐘，是次內容加長至10分鐘左右。

7月20日無人機匯演當日，尖沙咀將實施封路及人流管制措施，屆時梳士巴利道部分行車路段（東行及西行）和附近一帶的道路將會封閉，詳情待有關部門公佈。無人機匯演建議觀賞位置是尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近，及封閉後的梳士巴利道（東行）部份行車路段。此外，其餘尖沙咀海旁的位置或會受附近建築物阻擋而未能觀賞是次匯演，例如文化中心及藝術館一帶。

由於無人機受風雨等因素影響，加上近日天氣多變不穩定，呼籲市民旅客緊貼官方網站及社交平台公佈的最新詳情。

為配合封路等措施，7月20日當日「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展地下的免費「100%多啦A夢户外展區」，已暫停網上預約，僅限持有當日收費展廳門票人士進場。

日期:2024年7月20日（星期六）－ 暫定
時間:約晚上7時30分 (全長連無人機升降約15分鐘，內容卻加長至10分鐘左右)
地點:尖東海域上空（鄰近尖沙咀海濱花園）
無人機數量:1,000架
建議觀賞位置:

尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近及封閉後的梳士巴利道（東行）部份行車路段

屆時梳士巴利道部分行車路段（東行及西行）和附近一帶的道路將會封閉，詳情待有關部門公佈。在香港島沿岸亦未能觀賞是次匯演，敬請留意。

展覽特別安排：

免費戶外展區「100%多啦A夢户外展區」7月20日全日暫停公眾預約

為配合封路及人流管制措施，持7月20日六樓收費展區門票人士，當日可憑Klook二維碼，在早上10時至下午4時30分，或晚上8時至10時30分，自行選擇入場時間到地下免費戶外展區，按工作人員指示耐心輪候入場 。

注意事項:

由於預計大批市民前往尖東一帶，如需前往收費及免費展區、香港文化中心及香港藝術館的市民，請留意附近部份路段會於當日作臨時封閉，請預早策劃行程及預留充足時間，並盡量使用港鐵等公共交通工具前往該處。請留意主辦單位發放的最新消息。

基於安全理由及保持人流暢通，避免大量市民於個別路段逗留，及避免出現過分擠擁的情況，呼籲市民前往尖東不同地方觀賞，以免過分集中於單一地方，同時亦可讓公眾有更圓滿的觀賞體驗。

警方會於現場實施人潮管制，敬請留意警方最新消息及遵從現場工作人員指示。

觀賞期間市民切勿於維港一帶放飛無人機，以免影響是次匯演。

匯演日期及時間會因應天氣而隨時作出變更或延期，市民可掃瞄現場多處設置附有二維碼（如下）的指示到訪官方網站以獲取最新消息，或可留意官方社交平台Instagram @doraemon100_tour 及Facebook @100 Doraemon 的最新公佈。

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