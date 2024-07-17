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偷運現金｜涉包裹偷運新台幣後兌換1,800萬元　兩台男認洗黑錢等罪囚28及30個月

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海關調查主任區穎璋表示歡迎裁決。（陳曉欣攝）

兩名台灣男子涉於兩個月期間，收取20個藏有日圓及新台幣的韓國包裹，再到找換店兌成港幣後交給他人，涉款逾1,800萬元，兩漢於海關放蛇行動中被捕，警誡下稱款項為友人炒賣比特幣之得益。兩人今（17日）於區域法院承認串謀洗黑錢及安排輸入現金類物品而沒有申報兩罪，為首宗因偷運現金而洗黑錢罪成的判刑案件。法官指本案涉及跨境因素，所涉犯罪得益不少，分別判囚28及30個月。

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兩名台灣漢被告呂鴻安（53歲）及趙書民（49歲），同被控《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》下的輸入現金類物品時沒有作出申報罪及串謀洗黑錢罪。首罪涉及450萬元新台幣（折約117萬港元），次罪涉及新台幣、日圓及港元共折約1,800萬港元。呂承認洗黑錢罪，首罪存檔法庭，趙則承認2罪，

辯方求情指，兩名被告台灣籍，持旅遊簽證來港。呂任自由工作者，趙經營物流公司，月入約5萬港元。辯方指被告不懂香港法律，在異地服刑會有一定困難，趙對連累呂感到愧疚。辯方指，沒證據顯示兩人對黑錢的上游罪行知情，望法庭輕判。

法官林偉權判刑時指，首被告指示次被告兌換外幣成港幣並分發予不同人士，合共牽涉逾1,800萬港元，所涉黑錢金額不少，首被告的罪責較重，但次被告亦積極參與。本案亦涉及跨境因素，但沒證據顯示被告知道黑錢的上游罪行，分別以4年及3年9個月作為量刑起點，考慮到被告沒有案底，受查時合作，在港服刑須遠離摯親，額外減刑3個月。趙被判囚30個月，呂則被判囚28個月，涉案黑錢被充公。

海關調查主任區穎璋在庭外稱，本案為首宗因偷運現金而因洗黑錢罪被判刑案件，相信判刑具阻嚇作用。區強調，跨境偷運現金是國際間典型洗黑錢手法，呼籲市民勿因一時方便犯法。

案情指，海關在2023年2月清關時，發現1個由韓國寄往大角嘴的包裹，內有4本雜誌，雜誌內藏4,500張新台幣1,000元的紙幣，價值新台幣450萬元（折約港幣117萬元），涉案包裹內的銀行紙幣均未按照相關法例申報。

海關人員隨後放蛇送件，呂簽收包裹時被捕，趙則在住所附近被捕。呂被搜出數張找換店收據，趙被搜出約40萬港元現金。店方紀錄顯示，呂在2021年開立找換店帳戶，呂是熟客，於2022年12月至2023年2月期間進行了35次找換交易；兩人處理了涉案部分新台幣及日元的交易，速遞紀錄顯示，於以上時段共有20個包裹由韓國寄港。

呂在警誡下稱，代胞妹夫趙書民收取包裹，他不知道寄件人身分及金錢來源。趙每次會通知呂到單位收包裹，呂其後會到找換店兌換成港幣。

趙警誡下承認，沒向海關申報涉案450萬元新台幣，以包裹寄現金的安排自2022年11月起進行，並寄了10多次，包裹內的紙幣是趙的韓國友人炒賣比特幣所得。趙續指，他著呂將包裹內的外幣兌換成港幣，有需要時再分發予他人。趙又指韓國友人欠其款項，因此透過寄包裹賺錢還給趙，趙處理包裹沒有任何報酬。

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記者：陳曉欣

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