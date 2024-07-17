食用安全｜比tabasco辣200倍　日本14名高中生挑戰「18禁激辛薯片」辣到入院

▲ 日本一所高中有學生挑戰 「18禁激辛薯片」，結果14人感到不適需送院治療。

【18禁薯片／薯片／辣椒／辣味／不適／胃痛】不少人都愛吃辣，但切記量力而為，否則有可能因為承受不住辣度而引起不適。日本東京都一所高中周二（16日）就發生一宗由食物引發的意外，有人將一包「18禁激辛咖喱薯片」帶到學校與同學分享、一同挑戰食用，結果15人出現身體不適，其中14人需要送院治療。

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綜合日媒報道，事發於東京都大田區都立六鄉工科高中，學校位於JR蒲田站附近。校方於下午通報東京都警視廳等單位，稱有多名學生吃下辛辣的零食後身體不適，了解事件後，發現是一名1年級學生將一包18禁咖哩味薯片帶回學校與同學分享，期間共有33人吃下薯片，隨後有15人陸續出現口腫、胃痛等不適症狀，其中14人需要緊急送院治理。

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據報，需要送院的學生中有13人為女學生，1人為男學生，14人均為高中1年級學生，送院時全部意識清醒，但部分人無法自行行走，需用輪椅運送。

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涉事薯片由磯山商事製作，根據官網資料，該款咖哩薯片加入了世界最辣的魔鬼辣椒粉，而商品背面亦有標註「因為太辣了，未滿18歲的人請勿食用」、「不擅吃辣者，以及習慣吃辣者請小心食用」等警告語句。

而磯山商事其後亦火速就事件道歉，表示「雖然目前還不清楚事件細節，但希望進食薯片後身體不適及被送往醫院的人能早日康復。」 據悉，磯山商事自2013年開始售賣「18禁薯片」後，至今不曾出現消費者反應食用後身體出問題。

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