  • 30°C
香港時間 : 2024718日 (四) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

更年危機｜40歲中女失眠浮躁視老公如「頂心杉」　列10大徵狀惹網民共鳴：這就是更年期

都市病

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

40歲中女失眠浮躁視老公如「頂心杉」，列10大徵狀惹網民共鳴：「這就是更年期」。

【更年期／煩躁／女士／中女／失眠】女性步入中年，身體上開始有些異樣的轉變，可能就是更年期的開端。一名內地女子最近覺得心浮氣躁，很容易動氣，對老公的態度更加有別於前，一舉手一投足就如「頂心杉」一樣。她列出10項變化竟引起很多網民的共鳴，紛紛安撫她指：「這就是更年期啊！」

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

該名40歲內地女昨日（16日）在社交平台「小紅書」發文，訴說近半年開始心情浮躁，事事不順心，更出現一些奇怪的感覺，讓她經常莫名生氣。女事主指，不僅是心情受到影響，甚至連日常生活作息亦開始受到影響，倍感心煩。她列出其中10項怪事如下：

1. 失眠

女事主指，自己晚上很難入睡，明明自己已是非常疲倦，但經常在床上輾轉反側睡不著。

2. 心煩浮躁

女事主經常莫名地感到心煩，指「芝麻綠豆的小事都會氣上好幾天」。當旁人好心提點或勸導，反而會激發她變得更生氣。

3. 閒人勿擾

女事主開始討厭人多的地方，只想一個人獨留在家，靜靜地無人打擾就最好不過。

4. 老公存在如「頂心杉」

這段期間，女事主對老公的態度特別不耐煩，「只要他往我身邊一湊，我就煩得很不得一腳把他踹飛」。夫婦關係更因此而造成更多摩擦和吵架，更不用說性生活，女事主坦言「我一點都不願意配合他」。

5. 情緒低落

女事主經常想起傷心事，然後自己胡思亂想就會哭起來，生活中一點高興的事情都想不起。

6. 失去動力

她經常會覺得全身乏力，經常處於很累不想動的狀態，就算一整天躺著不吃飯都沒有飢餓感。女事主亦曾為此求醫，惟醫生指她一切正常無病，然而身體的狀況讓她感到不解。

7. 對未來焦慮

她總覺得前途渺茫，生活無聊沒有意義，對未來失去盼望，貧苦日子也有感沒有盡頭。

8. 淺睡易醒常發惡夢

她每天大概晚上11時至12時入睡，睡到凌晨2時至3時就會醒來。雖然身體覺得休息不夠，但她已經無法入睡，只能「眼光光等天光」。

一睡就做噩夢，醒來累得要命。

9. 情緒不穩想出氣

她經常想發洩情緒，找個人來鬧或是自己大哭一場。

10. 提不起興趣

女事主指自己對任何事物都不感興趣，「白天想睡覺，晚上卻睡不著」。

相關文章：女人四十｜不婚女未到40歲已更年期停經　後悔年少2陋習勸世要愛自己【附卵巢早衰5大徵兆】

網民瞬間共鳴：是更年期了

帖文下有很多網民留言，紛紛她可能已經步更年期，有些更指自己比女事主年輕已經有這些症狀，指「看誰都不順眼」、「猶如行屍走肉般活著」。亦有網民指女事主可能只是肝不好而導致有這些身體上的不適，只要好好調理身體就能夠恢復以前的狀態，安慰她不用擔心。

緩解更年期不適4大要點

女性面臨更年期，雌激素分泌開始減少，或會引致心情及身體不適。想要紓緩更年期症狀，台灣婦產科醫生張瑜芹在個人Facebook專頁建議可從日常飲食方面入手，改善身體健康之餘，更可有效減緩不適症狀：

點擊圖片放大
+4
+3

5大更年期常見徵狀

根據香港家庭計劃指導會資料顯示，年期是女性生命中一個自然的現象。婦女到了45至55歲之間，卵巢開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，以致周期性的雌激素及孕激素越來越少，影響子宮內膜周期性的增厚、剝落及出血。結果月經周期變得不規則，時早時遲，經量時多時少。一般而言，這些情況會持續一段時期，直至月經不來。當婦女超過一年以上沒有月經，才可說是絕經。

由於更年期間女性的雌激素降低，除了會引致停經外，也會引起其他生理和心理的轉變。以下是更年期間常見的徵狀：

點擊圖片放大
+6
+5

6大面對更年期貼士

1.健康飲食

均衡飲食對任何年齡的人士，都是有益的。要預防骨質疏鬆，應在年青時開始，習慣進食含高鈣質的食物，如奶類和豆類的製品，包括乳酪、芝士、豆腐等。

2.避免吸煙及喝酒

香煙內所含的尼古丁，會抑制卵巢產生雌激素，影響新骨細胞的形成；酒精則會影響肝臟調節血內激素濃度的功能，因此婦女宜戒煙酒。

3.適當的運動

每星期最少做三次運動，負重運動如步行、跑步等，都可令骨骼強壯。陽光下步行更可促進體內維他命D的合成，有助體內鈣的吸收。

4.潮熱的處理

宜選擇寬鬆及棉質的薄衣。辣的食物、酒精、濃茶、咖啡等都會使潮熱加重，應盡量避免。遇到熾熱不適時，可用溫水淋浴。

5.認識更年期

更年期的生理和心理轉變，會使部分婦女不安和煩燥。透過參與教育講座，婦女可更了解更年期的生理變化和對更年期的來臨作好心理預備，也可學習一些鬆弛運動來紓緩情緒。此外，婦女多與家人、好友或醫護人員坦誠傾訴心中的焦慮和抑鬱，也有助減輕心理壓力，從而能更積極地面對更年期。

6.自我形象的建立

更年期並不是衰老的印記，相反地，它是一個新的開始。婦女應積極地訂立新的目標，培養新的興趣及學習新的技能，使自己的生活領域更加充實。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

更年期｜女士越遲收經越好？過遲恐增患2癌風險　醫生揭示最佳收經年齡
16:21 2024/03/28
更年期｜女士越遲收經越好？過遲恐增患2癌風險　醫生揭示最佳收經年齡
更年期｜愛吃飯及意粉或提早停經？　研究揭每日吃2類食物更年期可延後3年
18:51 2024/04/08
更年期｜愛吃飯及意粉或提早停經？　研究揭每日吃2類食物更年期可延後3年
女士注意｜35歲女常感眼乾生痱滋　以為熱氣求醫揭患更年期免疫病【拆解乾燥症症狀】
13:56 2024/04/18
女士注意｜35歲女常感眼乾生痱滋　以為熱氣求醫揭患更年期免疫病【拆解乾燥症症狀】
接受衰老︱女士更年期情緒不穩易失眠　中醫師推薦疏肝解鬱茶飲：多聆聽自己
18:53 2024/06/24
接受衰老︱女士更年期情緒不穩易失眠　中醫師推薦疏肝解鬱茶飲：多聆聽自己
男士更年期｜男士40歲後拒親密雄風不再 醫生揭3大更年期先兆
16:28 2024/06/25
男士更年期｜男士40歲後拒親密雄風不再 醫生揭3大更年期先兆

你可能感興趣

更年期｜女士越遲收經越好？過遲恐增患2癌風險　醫生揭示最佳收經年齡
16:21 2024/03/28
更年期｜女士越遲收經越好？過遲恐增患2癌風險　醫生揭示最佳收經年齡
更年期｜愛吃飯及意粉或提早停經？　研究揭每日吃2類食物更年期可延後3年
18:51 2024/04/08
更年期｜愛吃飯及意粉或提早停經？　研究揭每日吃2類食物更年期可延後3年
女士注意｜35歲女常感眼乾生痱滋　以為熱氣求醫揭患更年期免疫病【拆解乾燥症症狀】
13:56 2024/04/18
女士注意｜35歲女常感眼乾生痱滋　以為熱氣求醫揭患更年期免疫病【拆解乾燥症症狀】
健康問題 健康養生 夫妻之道 月經 失眠 壓力 運動 更年期

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）