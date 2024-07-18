更年危機｜40歲中女失眠浮躁視老公如「頂心杉」　列10大徵狀惹網民共鳴：這就是更年期

▲ 40歲中女失眠浮躁視老公如「頂心杉」，列10大徵狀惹網民共鳴：「這就是更年期」。

【更年期／煩躁／女士／中女／失眠】女性步入中年，身體上開始有些異樣的轉變，可能就是更年期的開端。一名內地女子最近覺得心浮氣躁，很容易動氣，對老公的態度更加有別於前，一舉手一投足就如「頂心杉」一樣。她列出10項變化竟引起很多網民的共鳴，紛紛安撫她指：「這就是更年期啊！」

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該名40歲內地女昨日（16日）在社交平台「小紅書」發文，訴說近半年開始心情浮躁，事事不順心，更出現一些奇怪的感覺，讓她經常莫名生氣。女事主指，不僅是心情受到影響，甚至連日常生活作息亦開始受到影響，倍感心煩。她列出其中10項怪事如下：

1. 失眠

女事主指，自己晚上很難入睡，明明自己已是非常疲倦，但經常在床上輾轉反側睡不著。

2. 心煩浮躁

女事主經常莫名地感到心煩，指「芝麻綠豆的小事都會氣上好幾天」。當旁人好心提點或勸導，反而會激發她變得更生氣。

3. 閒人勿擾

女事主開始討厭人多的地方，只想一個人獨留在家，靜靜地無人打擾就最好不過。

4. 老公存在如「頂心杉」

這段期間，女事主對老公的態度特別不耐煩，「只要他往我身邊一湊，我就煩得很不得一腳把他踹飛」。夫婦關係更因此而造成更多摩擦和吵架，更不用說性生活，女事主坦言「我一點都不願意配合他」。

5. 情緒低落

女事主經常想起傷心事，然後自己胡思亂想就會哭起來，生活中一點高興的事情都想不起。

6. 失去動力

她經常會覺得全身乏力，經常處於很累不想動的狀態，就算一整天躺著不吃飯都沒有飢餓感。女事主亦曾為此求醫，惟醫生指她一切正常無病，然而身體的狀況讓她感到不解。

7. 對未來焦慮

她總覺得前途渺茫，生活無聊沒有意義，對未來失去盼望，貧苦日子也有感沒有盡頭。

8. 淺睡易醒常發惡夢

她每天大概晚上11時至12時入睡，睡到凌晨2時至3時就會醒來。雖然身體覺得休息不夠，但她已經無法入睡，只能「眼光光等天光」。

一睡就做噩夢，醒來累得要命。

9. 情緒不穩想出氣

她經常想發洩情緒，找個人來鬧或是自己大哭一場。

10. 提不起興趣

女事主指自己對任何事物都不感興趣，「白天想睡覺，晚上卻睡不著」。

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網民瞬間共鳴：是更年期了

帖文下有很多網民留言，紛紛她可能已經步更年期，有些更指自己比女事主年輕已經有這些症狀，指「看誰都不順眼」、「猶如行屍走肉般活著」。亦有網民指女事主可能只是肝不好而導致有這些身體上的不適，只要好好調理身體就能夠恢復以前的狀態，安慰她不用擔心。

緩解更年期不適4大要點

女性面臨更年期，雌激素分泌開始減少，或會引致心情及身體不適。想要紓緩更年期症狀，台灣婦產科醫生張瑜芹在個人Facebook專頁建議可從日常飲食方面入手，改善身體健康之餘，更可有效減緩不適症狀：

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5大更年期常見徵狀

根據香港家庭計劃指導會資料顯示，年期是女性生命中一個自然的現象。婦女到了45至55歲之間，卵巢開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，以致周期性的雌激素及孕激素越來越少，影響子宮內膜周期性的增厚、剝落及出血。結果月經周期變得不規則，時早時遲，經量時多時少。一般而言，這些情況會持續一段時期，直至月經不來。當婦女超過一年以上沒有月經，才可說是絕經。

由於更年期間女性的雌激素降低，除了會引致停經外，也會引起其他生理和心理的轉變。以下是更年期間常見的徵狀：

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6大面對更年期貼士

1.健康飲食

均衡飲食對任何年齡的人士，都是有益的。要預防骨質疏鬆，應在年青時開始，習慣進食含高鈣質的食物，如奶類和豆類的製品，包括乳酪、芝士、豆腐等。

2.避免吸煙及喝酒

香煙內所含的尼古丁，會抑制卵巢產生雌激素，影響新骨細胞的形成；酒精則會影響肝臟調節血內激素濃度的功能，因此婦女宜戒煙酒。

3.適當的運動

每星期最少做三次運動，負重運動如步行、跑步等，都可令骨骼強壯。陽光下步行更可促進體內維他命D的合成，有助體內鈣的吸收。

4.潮熱的處理

宜選擇寬鬆及棉質的薄衣。辣的食物、酒精、濃茶、咖啡等都會使潮熱加重，應盡量避免。遇到熾熱不適時，可用溫水淋浴。

5.認識更年期

更年期的生理和心理轉變，會使部分婦女不安和煩燥。透過參與教育講座，婦女可更了解更年期的生理變化和對更年期的來臨作好心理預備，也可學習一些鬆弛運動來紓緩情緒。此外，婦女多與家人、好友或醫護人員坦誠傾訴心中的焦慮和抑鬱，也有助減輕心理壓力，從而能更積極地面對更年期。

6.自我形象的建立

更年期並不是衰老的印記，相反地，它是一個新的開始。婦女應積極地訂立新的目標，培養新的興趣及學習新的技能，使自己的生活領域更加充實。

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