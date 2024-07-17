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DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

升學教育

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

廿四孝父母不當虎爸虎媽，樂與女兒做朋友，育成英華女學校超級狀元。

【DSE／DSE 2024/DSE放榜/文憑試放榜/中學文憑試/超級狀元/英華女學校】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，共誕生10名DSE狀元，其中8名為「超級狀元」。來自英華女學校的劉翯悠（Agnes）考獲7科5**，是本屆唯一超級女狀元。

DSE｜英華女學校誕全港唯一超級女狀元　從未補習靠自律學好英文立志從醫

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DSE｜從父母身上領悟助人精神

17歲的Agnes是家中獨女，媽媽是社福機構導師，爸爸則在內地從事電子行業，每星期回港一次。她感激父母多年來對自己的悉心栽培，在學習上給予空間發揮，沒有施加壓力。Agnes計劃在本地或赴英國升讀醫科，而父母亦相當尊重她在選科上的意願和決定。

來自英華女學校的劉翯悠，是本屆DSE唯一超級女狀元。（林綺紅攝）

Agnes立志成為醫生，希望運用所學的知識幫助別人，而這個念頭正正是受到父母影響，「他們教導我要多謝幫過自己的人」。身為醫生，除了醫好病人外，亦要從他們的角度出發，體恤、照顧他們的心靈。

Agnes從未報讀任何補習班，當遇到學習上的疑難時，會主動請教老師。她亦特別感謝父母的無條件支持，在她備戰DSE期間，媽媽親手炮製美食、煲湯水為她打氣，每天都願意抽時間陪自己聊天舒壓；而爸爸即使身在內地，亦堅持每晚與她視像通話，十分窩心。

劉翯悠的父母陪女兒到校領取成績單。（林綺紅攝）

DSE｜不當虎爸虎媽樂與女兒做朋友

Agnes的父母劉生、劉太今日亦有陪同女兒到校領取成績單，作為女兒的最強後盾，他們對於女兒成為超級狀元感到相當高興。劉太形容女兒自幼便十分自律，會自己安排時間學習，因此不會刻意催谷。

在教養女兒方面，劉太認為最重要是多聆聽、多溝通，她堅持每晚睡前都花45分鐘與Agnes聊天，成為女兒的「樹洞」，希望藉此減輕她的壓力。她又樂於與Agnes以朋友方式相處，亦重視身教，「如果我有地方做錯，我學識要向她道歉」。

劉生、劉太是女兒的最強後盾。（林綺紅攝）

劉生表示自己因工作關係，經常不在港，尤其是新冠疫情時期，幾乎2至3個月才回港一次，因此他相當珍惜和女兒相處的機會。

在Agnes準備考試期間，他每晚透過視像通話鼓勵女兒，舒緩她的壓力，提醒她要適當放鬆，例如做運動、看電視、聽電台等，如今女兒考獲如此佳績，他亦感到相當欣慰。

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