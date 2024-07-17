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反黑英雄丨丘梓謙怒打林俊其變殺人嫌疑犯　網民關注曾文心全紫色打扮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《反黑英雄》丘梓謙及曾文心。

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月16日）播出的第17集，焦點劇情再度落在阿占（丘梓謙飾）及阿怡（曾文心飾）身上，阿怡為避開對其做成嚴重威脅的番茄（林俊其飾），計劃避走韓國；對阿怡情愫漸生的阿占為令阿怡安心留港，竟冒充阿怡約番茄見面、並以擂球棍毆打番茄逼其遠離阿怡母女。

就在阿占以為一切完美Settled時，新聞報道了番茄死訊，阿占更因暴打番茄時被拍了片，頓時成了最大嫌疑人，事件令軒神（陳山聰飾）及阿賢（張振朗飾）再陷矛盾。

反黑英雄丨「蔥頭」丘梓謙克服畏高親拍跳樓戲　林俊其曾做王浩信替身

《反黑英雄》丘梓謙及曾文心。

反黑英雄丨曾文心打扮搶眼

雖然昨晚劇情緊張又刺激，但網民卻錯重點關注了阿怡的衣著。

在劇中，因為非法販毒日漸富貴的阿怡，除染一頭紫髮，連衣著打扮也以紫Tone為主。

由於阿怡衣著打扮搶眼亮麗，加上曾文心本身身形相當好，不少露腰打扮能隱約見到馬甲線，種種因素均能網民錯重點將焦點落在阿怡裝扮上，更有網民將阿怡紫色裝束甫在顏色關注群組加以讚賞，相當特別。

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