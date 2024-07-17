西九賣樓｜行會通過西九文化區售賣第二區住宅　料資金可供10年營運

西九文化區管理局董事局主席唐英年曾表示，預料西九到2025年資金鏈斷裂，屆時將不能舉辦更多活動。將向文化體育及旅遊局提交方案，由過往「只租不賣」，改為善用西九土地資源以獲取營運資金。

文體旅局局長楊潤雄、以及西九文化區主席唐英年見記者，預料交代售賣住宅安排。

文體旅局局長楊潤雄表示，西九管理局需確保財務可持續性，已成為文化地標，推動中外文化交流。2016年政府容許西九文化區以BOT模式發展，但招標反應不如理想，因同區發展時間不相配、疫情等因素。

去年西九文化區向政府要求推出加強財務安排，行政長官連同行會允許取消僅容許BOT的安排，容許發現第二區住宅項目，17萬總樓面面積會維持不變。

政府會施加一定條件，每三年營運赤字上限、以及員工佔開支上限等，預料方案可讓西九文化區運作10年。

西九文化區主席唐英年感謝西九文化區加強財務安排，於不需要加強庫房財務負擔下，為打造文化創意產業中心努力，稱已就目標行出不少。

當中M+博物館已有640萬人次，7成遊客均是外地。故宮亦有250萬人次遊覽，深受港人及遊客歡迎。