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IB｜聲夢小花任暟晴入讀中大法律 料IB成績高達40分以上

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

聲夢小花任暟晴入讀中大法律。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/赤柱聖士提反書院/IB成績/任暟晴/聲夢傳奇2】赤柱聖士提反書院畢業、《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）是今年IB考生，但月初IB放榜時拒絕透露自己的IB成績，只是稱成績是意料之内，自己對成績感到很滿意，更透露分數達到conditional offer(有條件取錄)的條件。任暟晴（Jasmine）原來已偷偷更新了自己的IG資料，她在IG上加了「cuhk llb ‘28」，換言之，任暟晴選擇今年9月入讀中大法律系，估計她的IB分數至少40分以上。

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IB放榜｜任暟晴拒絕透露IB成績

月初IB放榜時，同屬2024年IB考生的任暟晴（Jasmine）接受訪問時，堅持不肯透露自己的IB成績，只是輕描淡寫地表示對成績感到滿意，並強調分數是意料之内，而且分數達到conditional offer(有條件取錄)的條件。

條件取錄｜任暟晴獲本港三大取錄被質疑有特權 拆解IB申請大學條件取錄機制

任暟晴（Jasmine）早前透露自己收到本港3間大學有條件取錄，包括港大、中大及科大，結果引發網民質疑DSE未開考已獲conditional offer(有條件取錄)，是因為她的歌手光環。任暟晴（Jasmine）其後自己解釋指，自己是應届IB考生，現時獲大學有條件取錄是好正常。

IB放榜｜Jasmine3歲學唱歌

Jasmine從小接觸音樂，在3、4歲便開始學唱歌，聲樂已達8級，擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級水平，曾參加過至少10項學界或校內歌唱比賽，並取得優異成績。她中學在赤柱聖士提反書院就讀，是學校合唱團的成員。任暟晴（Jasmine）在17歲時參加《聲夢傳奇2》比賽並奪得冠軍，主持剛好就是今年女兒在IB考試中奪得44分成為榜眼的森美。

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

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